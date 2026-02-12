Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre persone arrestate e nove perquisizioni il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina su ordine del GIP del Tribunale di Genova, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati sono accusati di favoreggiamento personale aggravato dal metodo mafioso, per aver supportato la latitanza di Pasquale Bonavota, esponente apicale della ‘ndrangheta.

Operazione coordinata tra più province

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione dei Comandi Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria, che hanno fornito supporto esecutivo agli uomini del ROS. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP di Genova nei confronti di tre persone, già detenute per altri motivi, ritenute responsabili di favoreggiamento personale con l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini dopo l’arresto di Bonavota

L’inchiesta, diretta dalla DDA presso la Procura della Repubblica di Genova, ha preso avvio dopo l’arresto di Pasquale Bonavota, avvenuto il 27 aprile 2023 grazie all’intervento dei militari del ROS e dei Comandi Provinciali di Genova e Vibo Valentia. Bonavota era irreperibile dal 2018, in quanto destinatario di una sentenza di condanna a 28 anni di reclusione, poi assolto in Appello e con conferma dell’assoluzione da parte della Corte di Cassazione. Successivamente, era stato colpito da una misura cautelare nell’ambito dell’indagine “RINASCITA SCOTT” del ROS, con l’accusa di associazione di tipo mafioso come elemento di vertice della cosca di ‘ndrangheta di Sant’Onofrio (VV), accusa dalla quale è stato poi assolto in Appello.

Il ruolo dei fiancheggiatori

L’attività investigativa, condotta anche attraverso strumenti tecnici e l’analisi del materiale sequestrato dopo l’arresto di Bonavota, ha permesso di ricostruire la rete di fiancheggiatori che hanno sostenuto la sua latitanza. Questi soggetti, a vario titolo, hanno fornito supporto logistico e materiale: dall’utilizzo di documenti personali e schede telefoniche intestate a terzi, impiegate anche per affittare un’abitazione a Genova che fungeva da covo, fino alla consegna di generi alimentari, medicinali e denaro.

Perquisizioni e indagati

Contestualmente agli arresti, i Carabinieri hanno eseguito nove decreti di perquisizione nei confronti di sei indagati e dei tre destinatari della misura cautelare. L’obiettivo era raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini e approfondire i rapporti tra i soggetti coinvolti e la cosca di ‘ndrangheta di Sant’Onofrio.

IPA