Un arresto ieri sera in via Piazzale Parenzo a Genova, dove un uomo di 52 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato per lesioni personali a personale sanitario. L’intervento si è reso necessario dopo che il soggetto, in evidente stato di ebbrezza, aveva aggredito senza motivo due volontari della Croce Verde, costringendo alla sospensione del servizio di assistenza sanitaria per la serata.

La vicenda si è svolta nella serata di ieri, intorno alle ore 20.50, quando una pattuglia del Commissariato San Fruttuoso, in transito in via Piazzale Parenzo, ha notato due giovani militi della Croce Verde in difficoltà con un uomo. Il soggetto, un 52enne residente in zona, si era avvicinato nei pressi della sede dell’associazione e, alterato dall’abuso di alcool, aveva dato in escandescenze, aggredendo i soccorritori senza alcuna ragione apparente.

L’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine

Al sopraggiungere degli agenti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, spintonando uno dei due volontari e urlando minacce di morte, insulti e bestemmie sia contro i sanitari che contro gli operatori di polizia. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, si è diretto di corsa sulla carreggiata di Lungo Bisagno Istria, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli automobilisti in transito.

Le accuse e le conseguenze per il servizio sanitario

Una volta bloccato, il 52enne è stato condotto in Questura a Genova, dove è stato arrestato per lesioni personali a personale sanitario e denunciato per minaccia grave, interruzione di pubblico servizio, violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, gli è stata comminata una sanzione amministrativa per ubriachezza.

I due volontari della Croce Verde, rimasti feriti durante l’aggressione, sono stati trasportati al pronto soccorso e dimessi con una prognosi di 2 giorni ciascuno. A causa dell’accaduto, il servizio di assistenza sanitaria per la serata è stato sospeso, lasciando scoperta una parte importante del territorio cittadino.

La direttissima e la presunzione d’innocenza

Per il 52enne è stata fissata in mattinata la direttissima, durante la quale dovrà rispondere delle numerose accuse a suo carico. Resta comunque valida la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dalla legge.

