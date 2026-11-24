Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 44enne polacco è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver colpito un infermiere al pronto soccorso. L’intervento è avvenuto ieri sera a Genova, all’Ospedale Evangelico di Voltri, dove l’uomo era stato portato in ambulanza in stato di alterazione legato all’abuso di alcol.

Genova: aggressione al pronto soccorso dell’Ospedale Evangelico di Voltri

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, due pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono state inviate dalla Sala operativa al pronto soccorso, in seguito alla segnalazione di un’aggressione ai danni di un operatore sanitario. L’episodio è avvenuto intorno alle 23.25.

Stando alla ricostruzione degli agenti, il paziente era stato trasportato in ospedale con un’ambulanza perché si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Mentre un infermiere si stava accertando delle sue condizioni, l’uomo si è alzato all’improvviso dalla barella e gli ha sferrato un pugno al volto. Il sanitario è stato medicato e dimesso con una prognosi di tre giorni.

La resistenza agli agenti

All’arrivo delle volanti, il 44enne ha mantenuto un atteggiamento ostile e aggressivo anche nei confronti dei poliziotti. Ha iniziato a sbracciare e ha tentato di divincolarsi per evitare di essere fatto salire sull’auto di servizio.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura e poi trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo. La Polizia di Stato di Genova ha eseguito l’arresto.