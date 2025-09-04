Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di origini gambiane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale nella serata di mercoledì 3 settembre a Genova. L’intervento è stato richiesto dopo una segnalazione di disturbo in via Giordano Bruno, dove l’uomo si è opposto al controllo degli agenti, che sono riusciti a fermarlo e a condurlo in Questura per gli accertamenti.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 settembre, quando la Sala Operativa della Questura di Genova ha ricevuto una segnalazione relativa a un soggetto che stava arrecando disturbo in via Giordano Bruno.

L’intervento delle forze dell’ordine

Intorno alle ore 17, una pattuglia della Squadra Volanti è stata inviata sul posto per verificare la situazione. Gli agenti hanno individuato rapidamente il soggetto segnalato: si trattava di un uomo di circa 35 anni, di origini gambiane, già conosciuto alle forze dell’ordine locali per precedenti episodi.

Il comportamento dell’uomo al momento del controllo

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha manifestato subito un atteggiamento ostile, mostrando irritazione per la presenza degli agenti. Ha rifiutato di collaborare con il controllo, aumentando la propria agitazione e opponendo resistenza fisica. In particolare, ha iniziato a spintonare e a sbracciare nel tentativo di sottrarsi all’identificazione e al controllo di polizia.

La reazione degli agenti e l’accompagnamento in Questura

Nonostante le difficoltà incontrate, gli operatori della Squadra Volanti sono riusciti, con non poca fatica, a contenere l’uomo e a condurlo presso gli Uffici di via Gervasoni per gli accertamenti previsti dalla procedura. L’intervento si è svolto senza gravi conseguenze per gli agenti, che hanno comunque dovuto gestire una situazione di tensione e rischio.

