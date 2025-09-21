Gentiloni contro Schlein per le "opposizioni non pronte a governare", spunta l'ipotesi successione nel PD

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dal palco di Talk a Faenza, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha ammesso senza giri di parole che le opposizioni non sono pronte a governare l’Italia. Si tratta, di fatto, di una stoccata nei confronti dell’attuale segretaria del PD Elly Schlein, che a distanza di due anni e mezzo dall’insediamento non è riuscita a costruire un’alternativa alle destre. Ma nel partito monta il malumore anche nei confronti di Stefano Bonaccini, che da competitor alle primarie è diventato un alleato di Schlein.

Gentiloni critica Elly Schlein

Il quadro è chiaro: a quasi tre anni dalle elezioni politiche, la luna di miele fra gli italiani e Giorgia Meloni non è ancora terminata. Fratelli d’Italia, il partito della premier, oscilla saldamente attorno al 30% delle preferenze.

E nei momenti cruciali la compagine di Governo è in grado di mettere da parte le divergenze per ricompattarsi, al netto di qualche intemperanza che arriva soprattutto dalla Lega.

Paolo Gentiloni

Secondo Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio espresso dal PD nonché ex commissario europeo all’Economia

“Se non c’hai una credibilità per poter essere un’alternativa, il rischio è che nonostante tutte le sue divisioni, nonostante i suoi errori, nonostante le sue debolezze, l’attuale Governo duri a lungo”.

Gentiloni non si accoda a quelli che vedono fascismo dietro ogni angolo:

“E non posso pensare a cosa succederebbe in questo paese se questo Governo durasse per dieci anni. Non sto dicendo che arrivano la dittatura e quelli col fez, sto dicendo che una tendenza invasiva all’occupazione di spazi di potere, che già vediamo, prolungata per dieci anni, penso che l’Italia farebbe bene a evitarla. E l’alternanza è sempre positiva”.

Il giudizio di Paolo Gentiloni sulle opposizioni

Tuttavia, a suo giudizio, PD e M5S così come anche il Terzo Polo (Italia Viva e Azione) hanno fallito nel costruire un’alternativa:

Non siamo ancora pronti come opposizioni per essere una vera alternativa di governo.

Il qualità di azionista di maggioranza dell’opposizione, avendo poco meno del doppio dei consensi di Giuseppe Conte, la maggior parte del biasimo ricade sulle spalle di Elly Schlein.

Il riferimento di Gentiloni è rivolto, in particolare, alle ipotesi di alleanza fra il Partito Democratico e il Movilento 5 Stelle. Senza passi avanti concreti, le opposizioni non hanno chance di sostituire il Governo Meloni.

Paolo Gentiloni sembra considerare vuoto di significato il trionfalismo di Elly Schlein, che interpreta ogni inciampo del Governo come la prova che l’era Meloni è giunta al capolinea. Ma il capolinea, evidenziano i sondaggi, appare ancora lontano.

Chi alla guida del PD dopo Schlein

Lo schiaffo di Gentiloni all’attuale segretaria Dem ha infiammato il dibattito politico, spingendo i retroscenisti a tirare fuori dal cilindro alcune ipotesi di successione nel Partito Democratico.

In pole, secondo la stampa, ci sarebbero due donne: la sindaca di Genova Silvia Salis e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.

Silvia Salis ha recentemente lanciato a Giorgia Meloni una frecciatina che ha il sapore di una sfida: “Sono madre, sono cattolica, sono moglie”, scimmiottando il celeberrimo urlo di battaglia meloniano (“Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”).

In collegamento con l’Aria che tira su La7, Pina Picierno ha di recente criticato la segretaria Elly Schlein: “Colpevolmente si continua a rimandare un chiarimento con Conte e questo è responsabilità di chi guida il PD. Non penso che ripetere testardamente la formula ‘unitario’ e la parola ‘unità’ basti a realizzare l’unità stessa”.