Geoffrey Wall si finge pilota di Air Canada per 17 anni, oltre 900 voli con una licenza falsa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Si è finto pilota per anni, prima di essere scoperto: la storia di Geoffrey Wall, ex comandante di Air Canada, che ha condotto oltre 900 voli negli ultimi 17 anni senza avere la licenza necessaria. L’uomo, oggi 59enne, originario dell’Ontario, è stato incriminato per sette reati connessi alla frode documentale.

Chi è Geoffrey Wall che si è finto pilota per 17 anni

Geoffrey Wall, ex pilota di Air Canada, è accusato di aver finto di avere la licenza necessaria per guidare aerei per voli commerciali per ben 17 anni.

In questo periodo ha trasportato migliaia di passeggeri su diversi tipi di aerei Boeing ed effettuato un totale di 900 voli nazionali e internazionali. E lo ha fatto senza le qualifiche per farlo, guadagnando milioni di dollari di stipendio.

La carriera con Air Canada

Il 59enne ha lavorato per Air Canada per 27 anni, a partire dal 1998, ma volava con documenti falsi dal 2009, da quando era stato promosso a comandante di linea.

Scoperto dalle autorità canadesi e rimosso dal servizio dalla compagnia di volo – che pure ha spiegato come negli anni la sicurezza dei passeggeri non sia mai stata a rischio – ora deve rispondere di diverse accuse relative a frode.

Della sua situazione ha parlato Nick Milinovich, capo della polizia della regione di Peel, nell’area di Toronto. Questi ha spiegato come i piloti per diventare comandanti debbano possedere una licenza denominata ATPL che si ottiene superando degli esami scritti e paragonato la frode di Wall a quella di un medico generale che attua interventi di neurochirurgia nel suo studio.

L’indagine

A riportare la notizia sono diverse fonti, tra cui la Bbc e il Guardian. Queste specificano come l’ex pilota fosse pienamente addestrato e in possesso di una valida licenza di pilota commerciale, ma come non avesse quella ATPL necessaria secondo le normative canadesi.

Le autorità hanno dichiarato che la presunta frode del pilota sia stata scoperta lo scorso anno durante una verifica di routine. È allora che sono state rilevate delle incongruenze nella sua documentazione, cosa che ha portato all’avvio di un’indagine da parte di Transport Canada, il dipartimento federale dei trasporti canadese.

È stata perquisita la sua abitazione ed è stato incriminato per un totale di sette capi d’accusa connessi alla frode documentale, tra cui frode, falsificazione di documenti e possesso di marchio contraffatto. Wall dovrà comparire in tribunale il 29 giugno.