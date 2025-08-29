Geolier interrompe la partnership col Napoli dopo il caso Decibel Bellini, la polemica e l'annuncio del rapper

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Geolier si sfila dall’accordo con il Napoli dopo le polemiche per l’addio allo speaker Daniele Decibel Bellini. Il rapper ha spiegato su Instagram di aver chiesto invano il reintegro dell’amico, e per questo ha scelto infine di non firmare la partnership. Al suo posto, la società di Aurelio De Laurentiis ha già nominato Timo Suarez, suo malgrado già bersagliato dai tifosi.

Perché Geolier ha rotto con il Napoli

Un mare di polemiche ha portato Geolier a scegliere di fare un passo indietro, nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto, rinunciando all’accordo appena annunciato con il Napoli.

L’intesa con la società calcistica prevedeva di assegnare la direzione artistica del “matchday” casalingo allo stadio Maradona alla Golden Boys, società dei fratelli Palumbo, Gaetano ed Emanuele (in arte Geolier).

Le polemiche e il passo indietro

La decisione sorprendente è maturata dopo le contestazioni esplose sui social, in cui molti lo avevano coinvolto. In molti infatti avevano preso le difese dello storico speaker Daniele “Decibel” Bellini, recentemente rimosso dal club, in qualche modo accusando il rapper del suo licenziamento.

Geolier aveva già cercato di frenare le critiche, chiarendo che l’uscita di scena di Bellini era imputabile esclusivamente alla SSC Napoli, non legata quindi all’ingaggio della Golden Boys. Poche ore dopo è arrivato lo strappo definitivo.

Non riuscendo a placare le polemiche, il rapper ha deciso di tagliare la testa al toro, chiamandosi definitivamente fuori e spiegando su Instagram che la Golden Boys avrebbe interrotto la collaborazione con la SSC Napoli. “L’obiettivo iniziale era lavorare insieme a Bellini, ma la società lo ha escluso. Io stesso avevo chiesto il suo reintegro, senza successo” ha puntualizzato Geolier.

“Per la stima e l’amicizia che mi lega a lui, ho deciso di non firmare l’accordo” ha aggiunto il rapper, spiegando che in caso di mancato rientro al Napoli, per Bellini “le mie porte resteranno sempre aperte. Questo non intacca il mio amore per la squadra. Forza Napoli sempre”.

Chi è Daniele “Decibel” Bellini

Daniele Bellini, noto come “Decibel” per la sua abitudine a urlare i nomi dei calciatori al microfono, è stato per oltre un decennio la voce ufficiale del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona.

Negli anni è diventato un volto familiare e amato dai tifosi partenopei, tanto da essere percepito quasi come un componente della squadra. “Ho sempre dato il massimo, ma a volte il massimo non basta” aveva scritto Bellini sui social, a commento dell’interruzione del rapporto con la SSC Napoli.

Intanto la società ha ufficializzato come nuovo speaker Timo Suarez, finito però immediatamente – e senza colpa alcuna – al centro delle proteste dei tifosi.