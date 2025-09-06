Geologo italiano Riccardo Pozzobon morto in Alaska, l'incidente durante lo studio del ghiacciaio Mendenhall

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È scomparso, durante una missione scientifica in Alaska, Riccardo Pozzobon, geologo planetario e ricercatore dell’Università di Padova. L’uomo, 40 anni, si trovava sul ghiacciaio Mendenhall quando è caduto in un corso d’acqua di fusione glaciale, venendo trascinato in un inghiottitoio. Le autorità americane hanno sospeso, dopo alcuni giorni, le operazioni di ricerca senza che sia stato effettivamente recuperato il corpo del geologo italiano.

La missione in Alaska

Riccardo Pozzobon si trovava in Alaska, sul ghiacciaio Mendenhall, insieme ad altri colleghi, quando è stato inghiottito da un corso d’acqua di fusione glaciale.

Il geologo italiano aveva preso parte a una spedizione, finanziata dal National Geographic Grant Program, allo scopo di studiare le fratture dell’icefield di Juneau.

Riccardo era partito con due colleghi dall’Italia il 26 agosto. La Società Geologica Italiana ha annunciato l’istituzione di un fondo di donazione per sostenere la famiglia del 40enne padovano.

La caduta mentre riempiva la borraccia

Secondo quanto riportato sul sito della Società geologica italiana, mentre riempiva la borraccia, sembra che Riccardo sia stato travolto dall’acqua di fusione e sia scomparso.

Le squadre di soccorso sono arrivate tempestivamente e durante l’intera giornata hanno continuato la ricerca del geologo italiano, ma purtroppo hanno comunicato che le ricerche si sono concluse senza risultato.

Chi era Riccardo Pozzobon

Riccardo Pozzobon aveva una carriera brillante: aveva pubblicato su riviste prestigiose come Nature e collaborato con l’Agenzia Spaziale Europea, per la quale formava astronauti in vista di future missioni sulla Luna e su Marte.

Era dunque un insegnante, oltre che un esploratore. Viveva a Padova con la moglie Claudia e il figlio Leonardo.

“Riccardo era non solo un brillante ricercatore con una passione sconfinata per la geologia, ma era anche una persona generosa e capace di mettere sempre a disposizione le sue competenze con entusiasmo e con una felicità contagiosa”, ha detto Francesco Sauro, speleologo e geologo che ha condiviso molte missioni sul campo con Riccardo.

“Il contributo scientifico che è riuscito a dare alla geologia planetaria è stato importantissimo ed è stato anche un esempio per la sua capacità di fare squadra e lavorare con tutti”, ha aggiunto.