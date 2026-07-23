George Clooney a Capri per comprare Villa Bragaglia, il costo è di 10 milioni di euro: ci visse anche Totò
George Clooney e la moglie Amal sono stati avvistati a Capri, interessati all'acquisto di Villa Bragaglia, la villa da 10 milioni dove visse Totò
Il celebre attore hollywoodiano George Clooney e la moglie Amal sarebbero pronti a un nuovo importante investimento immobiliare nel nostro Paese. La coppia è stata infatti avvistata sull’isola di Capri, accendendo le indiscrezioni di mercato circa l’avvio delle trattative per l’acquisto di Villa Bragaglia. La prestigiosa residenza d’epoca da10 milioni di euro è celebre per essere stata in passato la dimora estiva preferita di Totò.
- La storia di Villa Bragaglia e il legame con Totò
- Quali sono i servizi esclusivi della residenza
- L'interesse di George Clooney per l'Italia
La storia di Villa Bragaglia e il legame con Totò
La prestigiosa tenuta sorge nella parte alta e più esclusiva del territorio caprese, lungo il percorso di via Tiberio che conduce alle rovine dell’antica Villa Jovis.
Originariamente conosciuta con il nome di Villa Camarella, la struttura fu commissionata nel 1942 dal noto regista Carlo Ludovico Bragaglia per farne un punto di ritrovo per gli artisti del cinema italiano.
Tra gli ospiti più assidui figurava proprio Totò, Antonio De Curtis, il quale amava soggiornare regolarmente nella proprietà durante le sue vacanze estive.
A testimonianza del profondo legame storico tra l’artista partenopeo e la residenza, l’edificio conserva tuttora una camera padronale intitolata a suo nome, mantenuta integra con gli arredi originali dell’epoca.
Quali sono i servizi esclusivi della residenza
La residenza si compone di un corpo principale ampio 800 metri quadrati distribuito su quattro livelli complessivi, collegati da eleganti scalinate in legno e dotati di moderni impianti di domotica.
Al piano terra si trovano ampi saloni impreziositi da reperti romani, mentre i piani superiori ospitano sette suite e una lussuosa zona padronale con terrazzo panoramico sul Golfo di Napoli.
La proprietà comprende anche una seconda dépendance per gli ospiti costruita negli anni Cinquanta, portando la superficie coperta totale a 1.200 metri quadrati.
L’intera tenuta è immersa in un parco botanico di 4.800 metri quadrati con oltre 150 specie vegetali, una tipica limonaia caprese, un campo da tennis e una piscina in mosaico.
L’interesse di George Clooney per l’Italia
George Clooney e la moglie Amal sono stati fotografati mentre percorrevano le stradine dell’isola a bordo dei tipici veicoli elettrici per effettuare i primi sopralluoghi tecnici all’interno dell’immobile.
Per l’attore americano si tratterebbe di un ulteriore ampliamento del proprio patrimonio immobiliare in Italia, affiancando la celebre residenza di Villa Oleandra situata sulle sponde del Lago di Como.
L’operazione confermerebbe la grande attrattiva esercitata dalle dimore storiche capresi sui grandi personaggi dello spettacolo internazionale e dell’imprenditoria globale.