George Clooney critica Trump, Casa Bianca replica e provoca l'attore: "Film terribili, crimini di guerra"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Botta e risposta tra la Casa Bianca e George Clooney, che aveva criticato la linea del presidente Usa Donald Trump sulla guerra in Iran. “Quando qualcuno dice di voler mettere fine a una civiltà questo è un crimine di guerra“, aveva detto l’attore premio Oscar durante un incontro con gli studenti a Cuneo. Alle parole di Clooney ha replicato il capo della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung: “L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney con i suoi terribili film“.

George Clooney critica Trump su guerra in Iran

A scatenare la replica dell’amministrazione Trump quanto detto da George Clooney mercoledì 8 aprile a Cuneo, durante un incontro con tremila studenti della provincia promosso dalla Fondazione Crc.

L’attore e regista ha risposto alle domande degli studenti e parlato del suo impegno umanitario con la Clooney for Justice Foundation, ente fondato assieme alla moglie Amal Alamuddin che si occupa di difesa della libertà di stampa e dei diritti delle donne.

ANSA

Parlando dell’attuale situazione geopolitica e degli Stati Uniti, Clooney ha criticato una frase detta dal presidente Donald Trump sulla guerra in Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte”.

“Alcuni dicono che Donald Trump va bene”, ha detto l’attore. “Ma se qualcuno dice di voler porre fine a una civiltà, questo è un crimine di guerra“.

“Si può ancora sostenere una posizione conservatrice, ma deve esserci un limite di decenza, e non dobbiamo superarlo”, ha aggiunto.

La replica della Casa Bianca: “Film terribili”

Alle dichiarazioni dell’attore, democratico e noto per le sue posizioni anti-Trump, ha risposto il capo della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, con una dichiarazione a The Independent.

“L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney con i suoi orribili film e le sue terribili capacità di attore”, ha detto Cheung.

Non è la prima volta che Clooney e Trump si scambiano critiche, accuse e attacchi. L’attore, vincitore di due Oscar e tre Golden Globe, ha più volte criticato le posizioni e le dichiarazioni del presidente Usa, ricevendo in risposta attacchi personali.

Trump ha definito Clooney “una star di seconda categoria”, “un finto attore che non si è mai avvicinato a fare un grande film”, “un traditore”.

L’ultimo attacco nel gennaio scorso, dopo che la Francia ha concesso la cittadinanza all’attore e alla sua famiglia: “Clooney ha ottenuto più pubblicità per la politica di quanta ne abbia mai avuta per i suoi pochissimi e del tutto mediocri film”.

Clooney: “Offese infantili”

George Clooney ha poi risposto alla Casa Bianca, definendo di cattivo gusto attaccarlo per i suoi film quando “le famiglie perdono i propri cari” e “l’economia mondiale è sul filo del rasoio”.

“Questo è il momento di avere un forte dibattito al più alto livello, non di offese infantili“, ha detto a Deadline.

“Comincerò io: un potenziale crimine di guerra è ‘quando c’è l’intento di distruggere fisicamente una nazione’, così come è definito dalla convenzione sul genocidio e dallo Statuto di Roma”.

Su questo, chiede l’attore, qual è la difesa dell’amministrazione Trump, “a parte dire che sono un attore fallito, cosa su cui concordo con gioia, avendo recitato in Batman e Robin?”.