George Clooney scappa in Francia e Donald Trump lo massacra sui social, schiaffo anche al presidente Macron

Botta e risposta tra Donald Trump e George Clooney. Il presidente americano ha preso nuovamente di mira la star di Hollywood, “colpevole” di aver confermato l’intenzione di trasferirsi con la famiglia in Francia, di cui ha appena preso la cittadinanza. Una decisione su cui si è scagliato il capo della Casa Bianca, che non ha perso l’occasione di bersagliare anche il Paese transalpino. La replica del premio Oscar, però, non si è fatta attendere.

George e Amal Clooney cittadini francese

La famiglia dell’attore è volata oltreoceano dopo la sanzione dell’amministrazione Trump ad Amal Clooney, avvocata specializzata in diritti umani e consulente della Corte Penale Internazionale dell’Aja per il mandato di arresto per crimini di guerra a Gaza emesso nei confronti del premier israeliano Netanyahu.

Il protagonista di Ocean’s Eleven , tra i tanti film in carriera, e la moglie sono proprietari di una villa e un vigneto a Brignoles, nel Sud della Francia, dove trascorrono spesso lunghi soggiorni e dove l’attore ha più volte espresso il desiderio di trasferirsi, grazie alla possibilità di una vita più riservata.

George Clooney insieme alla moglie Amal Alamuddin

L’attacco di Donald Trump

Un’intenzione che la coppia ha confermato dopo aver ottenuto la cittadinanza francese, scatenando la reazione di Donald Trump: “Buone notizie! George e Amal Clooney, due dei peggiori pronosticatori politici di tutti i tempi, sono diventati ufficialmente cittadini francesi”, ha scritto il presidente Usa sul social Truth, senza rinunciare ad attaccare lo stesso Paese che descrive “nel mezzo di un grave problema di criminalità a causa della loro gestione assolutamente orribile dell’immigrazione”.

“Clooney ha ottenuto più pubblicità per la politica che per i suoi pochissimi e assolutamente mediocri film – ha poi rincarato la dose il Tycoon – Non era affatto una star del cinema, era solo un ragazzo qualunque che si lamentava costantemente del buon senso in politica”.

La replica

Clooney ha ribattuto al Capo della Casa Bianca con un’intervista al The Hollywood Reporter, sfruttando in modo pungente lo slogan del movimento politico Maga: “Sono totalmente d’accordo con l’attuale presidente. Dobbiamo rendere l’America di nuovo grande. Cominceremo a farlo a novembre“, ha detto l’attore riferendosi alle elezioni di metà mandato in programma in autunno.

La naturalizzazione dell’attore e della famiglia non è stata accolta però senza polemiche in Francia, dove il primo gennaio sono entrate in vigore regole più rigide sulla conoscenza della lingua per ottenere la cittadinanza.

“Capisco il sentimento di doppio standard di alcuni francesi” ha ammesso il sottosegretario agli Interni Marie-Pierre Vedrenne, sottolineando il francese “scadente” dell’attore.