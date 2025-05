George Jacob Koovakad e l'extra omnes al Conclave, chi è il cardinale che chiuderà le porte e darà via al voto

L’indiano George Jacob Koovakad sarà il primo cardinale a entrare nella Cappella Sistina nel pomeriggio del 7 maggio e avrà il compito di chiudere i battenti dopo l’extra omnes, dando il via al Conclave. All’interno, sotto la volta affrescata da Michelangelo, potranno rimanere solo i 133 cardinali elettori, oltre che il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e l’incaricato dell’ultima meditazione.

Perché George Jacob Koovakad chiuderà le porte della Cappella Sistina

George Jocob Koovakad è l’ultimo cardinale dell’ordine dei diaconi, per questo motivo sarà colui che entrerà per primo nella Cappella Sistina e, dopo l’ingresso di tutti gli altri elettori, chiuderà a doppia mandata.

L’alto prelato è stato ordinato cardinale nel Concistoro del 7 dicembre 2024, della Diaconia di Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione Appia.

George Jacob Koovakad

A gennaio 2025 Papa Francesco l’ha nominato nuovo prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso, succedendo al cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, scomparso nel novembre 2024.

Il porporato ha conservato anche l’incarico di coordinatore dei viaggi apostolici presso la Segreteria di Stato.

Chi è il cardinale George Jacob Koovakad

Il cardinale è nato a Chethipuzha, in India, l’11 agosto 1973. Ha conseguito la licenza in Diritto canonico nel 2004, anno in cui è stato anche ordinato presbitero.

Nel 2006, dopo il dottorato a Roma sempre in Diritto canonico, è entrato a far parte del servizio diplomatico della Santa Sede.

Il suo ruolo lo ha portato a compiere numerosi viaggi dall’Algeria alla Corea del Sud, dall’Iran alla Costa Rica fino al Venezuela.

Nel luglio 2020 è tornato stabilmente a Roma, dove nel 2021 Papa Francesco lo ha nominato organizzatore dei viaggi papali.

Proprio Koovakad è stato il responsabile della lunghissima missione apostolica tra Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. A ottobre 2024, è stato creato arcivescovo di Nisibi, in Turchia.

Cosa farà Koovakad dopo l’extra omnes

Dopo la pronuncia dell’extra omnes da parte di monsignor Diego Ravelli, tutti i non elettori usciranno immediatamente dalla Cappella Sistina e finirà la diretta televisiva.

Ravelli chiuderà la porta centrale del luogo affrescato da Michelangelo e il cardinale cappuccino Raniero Cantalamessa, predicatore emerito della Casa Pontificia, terrà la seconda e ultima meditazione ai porporati precedente il conclave.

Terminata la meditazione di Cantalamessa, sia lui che Ravelli usciranno dalla Cappella Sistina. A quel punto, Parolin chiederà ai 132 confratelli se le procedure riguardanti l’elezione del Papa sono tutte chiare e, nel caso non ci fossero dubbi, se procedere immediatamente alla prima votazione.

Se la maggioranza sarà favorevole, George Jacob Koovakad, aprirà la porta della Cappella Sistina per far entrare Ravelli e i cerimonieri pontifici per la distribuzione delle schede agli elettori. Fatto questo, il presule con i monsignori lasceranno nuovamente l’aula.

Quando i 133 cardinali saranno soli, George Jacob Koovakad chiuderà le porte e a questo punto i cardinali elettori procederanno, dopo la preghiera iniziale, alla prima votazione.