George Simion in vantaggio alle elezioni in Romania: chi è il sovranista che ha preso il posto di Georgescu

George Simion, leader ultranazionalista, guida le elezioni presidenziali in Romania con un risultato superiore al 40%, ma non sufficiente a evitare il ballottaggio del 18 maggio. Simion, su posizioni filorusse e anti-Ue, ha raccolto il testimone di Calin Georgescu, arrestato ed estromesso dalle elezioni con l’accusa di ingerenze russe, ma potrebbe cedere proprio a quest’ultimo il ruolo di premier.

Romania, George Simion in vantaggio

Alle elezioni presidenziali in Romania l’esponente dell’estrema destra George Simion, leader del partito Aur, si conferma nettamente in testa superando il 40% dei consensi, quando alle 23 è stato scrutinato il 90% delle schede.

Seguono Crin Antonescu, candidato della coalizione di governo Psd-Pnl-Udmt, con il 21,32%, e il sindaco indipendente di Bucarest Nicușor Dan con il 18,37%. Più indietro, al 14,60%, l’ex premier nazionalista Victor Ponta.

George Simion si è presentato con Calin Georgescu al seggio

Chi può sfidare Simion al ballottaggio

Nonostante il distacco sugli altri candidati, Simion non raggiungerà la soglia del 50%+1 necessaria per evitare il ballottaggio, previsto per il 18 maggio.

Con oltre 5,8 milioni di voti scrutinati su circa 9,5 milioni espressi, Antonescu sembra al momento destinato a sfidarlo al secondo turno, ma il margine su Dan potrebbe essere ribaltato dal voto degli elettori all’estero.

Nel voto della diaspora, infatti, i primi dati (21% delle schede) vedono Simion al 56,81% e Dan al 27,38%, mentre Antonescu ottiene solo l’8,05%, confermando uno scenario ancora aperto.

Il caso Georgescu

Le elezioni si sono rese necessarie dopo le tensioni e le controversie che hanno fatto seguito all’annullamento del voto di novembre, quando Calin Georgescu, esponente dell’estrema destra, era arrivato sorprendentemente in testa al primo turno.

La Corte costituzionale ha poi annullato l’esito due giorni prima del ballottaggio previsto a dicembre, accusando gravi irregolarità economiche nella campagna e rilevanti interferenze russe.

In procinto di ripresentarsi alle elezioni, Georgescu era poi stato arrestato e definitivamente escluso dalla corsa, con Simion che aveva preso il suo posto.

“Oggi il popolo rumeno ha parlato” ha dichiarato Simion. “È ora di farsi sentire, nonostante gli ostacoli, nonostante le manipolazioni. I rumeni si sono sollevati”.

Chi è George Simion

Alla vigilia del voto, George Simion era dato come il principale favorito del primo turno. Leader del partito nazionalista di estrema destra Aur (Alleanza per l’Unione dei Romeni), Simion si distingue per le sue posizioni apertamente filorusse, contrarie all’Unione Europea, alla NATO e agli ulteriori aiuti militari destinati all’Ucraina.

Al mattino di domenica 4 maggio, Simion si è recato al seggio elettorale accompagnato da Calin Georgescu, ribadendo l’intenzione di “fare giustizia per la Romania” e servire il suo popolo, non escludendo di affidare proprio a Georgescu l’incarico di formare il governo in caso di vittoria.