Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nei giorni precedenti a quell’8 novembre, Georgia Ghignola aveva chiesto all’anziana madre del proprietario del b&b in cui viveva in affitto di “non aprire a nessuno”. La 42enne è scomparsa da Ottati (Salerno) in circostanze misteriose. Viveva nella struttura ricettiva, al piano superiore rispetto all’anziana, che oggi sostiene che la donna sembrava aver paura di qualcuno, tanto da chiederle di adottare precauzioni in caso di visite.

42enne scomparsa, parla la testimone

Le telecamere di Dentro la Notizia hanno raggiunto Ottati, nel Cilento, e hanno raccolto la testimonianza dell’anziana madre del titolare del b&b in cui Georgia Ghignola viveva dal 2023, prima di far perdere le proprie tracce.

La donna racconta che nei giorni prima della scomparsa, Georgia le aveva chiesto di “non aprire a nessuno“, e qualora avesse voluto vedere chi suonava il campanello avrebbe dovuto affacciarsi dalla finestra del bagno.

Inoltre, Georgia le avrebbe chiesto di chiamarla battendo con un bastone sul soffitto, probabilmente con l’intento di non esporsi troppo all’esterno.

Richieste, queste, che l’anziana non aveva mai ricevuto dalla giovane ospite. Georgia Ghignola è scomparsa l’8 novembre, data in cui risulta il suo ultimo accesso su WhatsApp. Per le ricerche si è mobilitata anche Penelope Campania.

La scomparsa di Georgia Ghignola

Intervenuto a Storie Italiane il 23 novembre, il proprietario del b&b ha raccontato che Georgia “abitava da sola in Puglia e le avevano rubato tutto. Io le ho detto: ‘Non pagare, facciamo un’ospitalità. Tanto io ho mia madre di 95 anni'”. La donna si sarebbe “esclusa dalla famiglia” e avrebbe anche “problemi con l’ex marito“.

Solitamente, la 42enne “usciva la notte, la sera, non usciva mai di mattina”, anche perché “io non facevo mai venire nessun ragazzo qua dentro”. Ad accorgersi dell’assenza di Georgia sarebbe stata la madre del proprietario, che aveva notato che l’auto della donna non si vedeva da circa tre giorni.

“Siamo andati su e ho visto cose strane. Si è portata via la chiave da dove entra lei. Era tutto vuoto, il frigorifero spento. L’ha pulita“, ha raccontato l’uomo a Storie Italiane. La denuncia è stata presentata il 18 novembre – dieci giorni dopo la scomparsa – dall’ex marito di Georgia, che vive a Milano.

Il ritrovamento dell’auto

Pochi giorni dopo la scomparsa, la sua auto – una Fiat Doblò – è stata ritrovata vicino al fiume Calore. Era chiusa a chiave e nell’abitacolo c’erano il cellulare, il computer e alcuni effetti personali.

Le ricerche proseguono con l’impiego di droni, elicotteri e sommozzatori. Un rappresentante dei vigili del fuoco ha spiegato che le piogge frequenti impongono particolare cautela in una zona lontana dai centri abitati, dove alcuni pendii sono difficili da percorrere. Nel frattempo Penelope Campania ha reso noto un annuncio in cui la donna si offriva per ripetizioni di lingue straniere e algebra. L’associazione ha dunque lanciato un appello alle “persone che abbiano avuto rapporti o contatti con Georgia, la quale seguiva studenti nello studio e nelle attività di ripetizione”.