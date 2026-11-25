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Le indagini sulla scomparsa di Georgia Ghignola hanno portato alla decisione di effettuare accertamenti irripetibili sul cellulare della 42enne scomparsa da Ottati da più di due settimane. Il dispositivi è stato ritrovato nell’auto della donna, abbandonata sulle rive del fiume Calore, poco lontano dal B&B dove Ghignola abitava. Rimane il sospetto, avanzato dai gestori della struttura, che la 42enne si stesse nascondendo da qualcuno.

La scomparsa di Georgia Ghignola

Dall’8 novembre scorso non ci sono più notizie di Georgia Ghignola, 42enne originaria della Puglia che viveva però da alcuni mesi a Ottati, un comune di appena 500 abitanti nell’entroterra della provincia di Salerno, a circa 70 chilometri a sud est del capoluogo. L’ultimo segnale da parte di Ghignola è un accesso al suo profilo WhatsApp, datato proprio 8 novembre.

Alcuni giorni dopo l’inizio delle ricerche la sua auto è stata ritrovata in un’area picnic tra Castelcivita e Controne, sulle rive del fiume Calore, a 13 chilometri circa da dove viveva. La vettura era chiusa e al suo interno erano rimasti tutti gli effetti personali della 42enne, tra cui anche il cellulare da cui ha effettuato l’accesso a WhatsApp che è a oggi l’ultimo suo segnale di vita.

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La prefettura ha avviato il piano provinciale per le persone scomparse. Vigili del fuoco, droni, elicottero, sommozzatori, cinofili della Guardia di Finanza e soccorso alpino stanno cercando la donna lungo tutto il corso del fiume, fino a ora senza risultato. Anche l’associazione Penelope, che si occupa della ricerca di persone scomparse, sta seguendo il caso.

Cosa non torna nella scomparsa

Ci sono diversi dettagli emersi dalle prime indagini che fanno sorgere dubbi sulla scomparsa di Ghignola. Diversi abitanti di Ottati, tra cui i gestori del B&B dove la donna abitava, avevano notato comportamenti molto diffidenti da parte della 42enne. Ghignola usciva solo per fare la spesa e per alcune passeggiate notturne. Non si allontanava spesso dal paese e non dava confidenza a nessuno.

I proprietari del B&B dove abitava hanno inoltre segnalato che la donna aveva chiesto loro più volte di non rispondere subito se suonava il citofono, ma prima di controllare chi fosse dalla finestra. Entrambi sarebbero convinti che la 42enne si stesse nascondendo da qualcuno o fosse fuggita da una situazione complessa.

Un ultimo dettaglio è stato notato dagli investigatori e riportato dalla trasmissione Rai Ore 14. Il cellulare di Ghignola, che si trovava nell’auto abbandonata e ritrovata chiusa, si trovava nella tasca della portiera lato passeggero. Questo potrebbe suggerire che la donna non fosse da sola al momento della sua scomparsa.

Gli accertamenti irripetibili

La procura di Salerno affiderà a un tecnico l’incarico per gli accertamenti irripetibili proprio sul cellulare e sul computer di Ghignola. Anche il Pc era stato ritrovato all’interno dell’auto. A richiedere l’assegnazione di questo incarico è stato l’avvocato dell’associazione Penelope che sta seguendo il caso.

Il cellulare, secondo quanto riferito dai carabinieri, che stanno indagando sul caso, sarebbe stato protetto da Pin e quindi non accessibile direttamente. Gli accertamenti del perito potrebbero rivelare di più sulla vita della 42enne e sulle ragioni del sul trasferimento a Ottati e della sua diffidenza.