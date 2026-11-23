Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Proseguono le ricerche di Georgia Ghignola, 42enne di origine rumena scomparsa nel piccolo comune di Ottati dall’inizio di novembre. La denuncia è stata presentata il 18 dall’ex marito, residente a Milano. L’automobile della donna è stata ritrovata a Controne, nei pressi del fiume Calore.

Cosa si sa sulla scomparsa di Georgia Ghignola

Il caso di Georgia Ghignola è stato affrontato da Storie Italiane. Viveva da anni in un B&B nel Cilento, dove è arrivata nel 2023. Da inizio novembre si sono perse improvvisamente le sue tracce e, dopo alcuni giorni, la sua auto è stata ritrovata nei pressi del fiume Calore, chiusa a chiave. Il 18 è scattata la denuncia dell’ex marito, residente a Milano. Nell’automobile sono stati ritrovati il cellulare, il computer ed effetti personali. L’ultimo accesso su WhatsApp risale all’8 novembre.

Le ricerche della donna stanno andando avanti anche con l’ausilio di droni, sommozzatori ed elicotteri. Un rappresentante dei vigili del fuoco ha riferito: “Sta piovendo spesso in questa zona e quindi è necessario prestare la massima attenzione, anche perché alcuni pendii sono abbastanza impervi. Non sono zone urbanizzate”.

Un altro vigile del fuoco ha aggiunto: “Una parte del fiume è stata già scandagliata, stiamo cercando di spostarci in un’altra zona. Tra fiume e montagna, non stiamo trascurando niente”.

La testimonianza del proprietario del B&B

Il proprietario del B&B dove viveva Georgia Ghignola ha raccontato alla trasmissione condotta da Eleonora Daniele che la donna “si è esclusa dalla famiglia. L’uomo ha riferito di “problemi con l’ex marito“. E ha aggiunto: “Abitava da sola in Puglia e le avevano rubato tutto. Io le ho detto: ‘Non pagare, facciamo un’ospitalità. Tanto io ho mia madre di 95 anni'”.

L’uomo ha spiegato che in quella casa era vietato che qualcuno venisse a trovare Georgia Ghignola: “Io non facevo mai venire nessun ragazzo qua dentro. Lei usciva la notte, la sera, non usciva mai di mattina”.

Il racconto è proseguito così: “Martedì mi chiama lei a me (la madre, ndr) e mi dice: ‘Guarda che la macchina ancora non è rientrata’. Io le ho detto: ‘Come non è rientrata? Sono tre giorni, dove è andata dormire? Non ha soldi, non ha niente. Questo è quello che pensavo io, poi non so se effettivamente li abbia o meno”.

Il proprietario del B&B ha raccontato ancora: “Siamo andati su e ho visto cose strane. Si è portata via la chiave da dove entra lei. Era tutto vuoto, il frigorifero spento. L’ha pulita. Può essere andata via domenica o anche sabato sera”.

Poi ha aggiunto: “Se una vuole fare un estremo passo, che senso ha che viene qua, ti prendi tutto, te lo metti in macchina e te ne vai… Lascia tutto qua e te ne vai. Dopo questo paese c’è una cava, che è profonda. Ti butti là ed è finita”.

L’inviato della trasmissione ha poi precisato un passaggio della dichiarazione del proprietario del B&B, chiarendo che, stando a quanto riferito, la donna sarebbe stata solita uscire la sera perché sarebbe “affetta da psoriasi”.

L’appello di Penelope Campania

Carmela Landi, presidente associazione Penelope Campania e avvocato difensore della famiglia, ha dichiarato in tv: “A oggi tutte le ipotesi sono possibili. Georgia dal 2021 era uno spirito libero. Aveva deciso di separarsi dal marito e aveva deciso di iniziare ad avere una sua vita senza condizionamenti e senza vincoli”.

Poi ha lanciato un appello: “Chiunque abbia visto Georgia o avuto contatti con lei, si rivolga a noi o alle forze dell’ordine. Si può fare anche in modalità anonima. Ogni particolare, anche quello più banale, può essere utile. Faccio un appello anche agli studenti che facevano ripetizioni online con lei”.

Le indagini sulla scomparsa di Georgia Ghignola

Stando a quanto riferito dal Giornale del Cilento, tra gli approfondimenti previsti nelle indagini sulla scomparsa di Georgia Ghignola c’è l’analisi del telefono cellulare, che risulta protetto da un codice PIN. Tale circostanza rende necessario un approfondimento tecnico per esaminarne il contenuto.

La Procura di Salerno dovrebbe procedere alla nomina di un perito informatico incaricato di analizzare il telefono.