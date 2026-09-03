Geppi Cucciari lascia Un giorno da pecora dopo dopo 11 anni e 2000 puntate, al suo posto Nancy Brilli

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dopo 11 anni e circa 2.000 puntate, Geppi Cucciari lascia Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1 condotto insieme a Giorgio Lauro. La conduttrice ha annunciato sui social che non tornerà nella nuova stagione, spiegando che la soluzione che le permetteva di andare in onda da Milano per metà stagione non è stata confermata per “ragioni editoriali”. Al suo posto ci sarà Nancy Brilli, già alla conduzione del programma nella seconda parte della scorsa stagione.

Geppi Cucciari lascia Un giorno da pecora

L’addio è stato comunicato dalla stessa Geppi Cucciari attraverso un lungo messaggio sui social.

Dopo più di un decennio al microfono della trasmissione, la conduttrice non farà parte della nuova stagione del programma.

“A settembre dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di Un Giorno da Pecora come avrei desiderato”, ha scritto Cucciari, spiegando le ragioni della decisione.

Negli ultimi tre anni, gli altri impegni professionali le avevano impedito di seguire l’intera stagione radiofonica. La formula adottata dalla Rai le consentiva però di condurre per una parte dell’anno dalla sede di Milano, riuscendo così a conciliare la trasmissione con Splendida Cornice e gli altri lavori.

Quest’anno, però, quella soluzione non è stata ritenuta praticabile. “È stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno“, ha spiegato la conduttrice.

Il saluto dopo circa 2000 puntate

Nel suo messaggio, Cucciari ha rivolto un ringraziamento alla squadra del programma, agli ospiti e soprattutto agli ascoltatori che l’hanno accompagnata nel corso degli anni.

“Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio”, ha scritto, prima di ricordare le “circa 2000 puntate” realizzate insieme alla redazione e al pubblico.

Un rapporto costruito quotidianamente, tra interviste, attualità e ironia, che per la conduttrice rappresenta una parte importante del proprio percorso professionale. Nel messaggio di addio ha quindi voluto salutare anche gli ascoltatori, definendoli un pubblico “dedicato, attento, severo e dai grandi slanci”.

La conclusione è affidata a una promessa semplice: “Ci ritroveremo, ne sono sicura”.

Nancy Brilli al posto di Geppi Cucciari

A raccogliere il testimone sarà Nancy Brilli, che affiancherà Giorgio Lauro nella nuova stagione di Un giorno da pecora.

L’attrice aveva già preso parte alla conduzione del programma nella seconda parte della scorsa stagione, durante l’assenza di Cucciari.

La scelta di Brilli era già emersa nei nuovi palinsesti radiofonici Rai e trova ora conferma con l’addio ufficiale della conduttrice.

Il programma resta dunque affidato alla coppia formata da Lauro e Brilli, con quest’ultima chiamata a proseguire il percorso della trasmissione dopo l’uscita di una delle sue conduttrici più longeve, brave e apprezzate.

Geppi Cucciari resta in Rai con Splendida Cornice

L’addio a Un giorno da pecora non coincide con l’uscita di Geppi Cucciari dalla Rai. La conduttrice continuerà, infatti, a essere alla guida di Splendida Cornice, il programma televisivo dedicato a cultura, spettacolo e attualità.

La decisione riguarda quindi nello specifico l’impegno radiofonico e, stando alle parole della stessa Cucciari, nasce dalla necessità di avere per la nuova stagione una conduttrice disponibile per l’intero anno.

Il saluto arriva così dopo 11 anni di presenza nel programma e quasi 2.000 puntate condivise con la squadra e con gli ascoltatori di Rai Radio 1.