Geppi Cucciari si commuove intervistando Renad Attallah, bimba scappata da Gaza: "Ho lasciato mia madre"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Geppi Cucciari torna in tv con la nuova stagione di Splendida Cornice su Rai 3. Tanti gli ospiti della prima puntata, da Woody Allen a Renad Attallah, la bambina di 11 anni diventata famosa sui social per le sue ricette durante la guerra nella Striscia di Gaza. La conduttrice sarda si è commossa durante l’intervista alla bimba, che a Gaza ha lasciato la madre e i fratelli: “Mi sento davvero impotente”.

Renad Attallah a Splendida Cornice

Giovedì 16 ottobre è andata in onda su Rai 3 la prima puntata della nuova edizione di Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari che mette insieme cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza.

Tra i tanti ospiti della serata Renad Atallah, la bambina palestinese di 11 anni diventata famosa sui social per le ricette preparate dalla Striscia di Gaza con gli aiuti umanitari.

IPA Geppi Cucciari con Renad Attallah

Ora vive in Olanda, grazie a una borsa di studio ottenuto dalla sorella maggiore: “Qui è bello, non come a Gaza dove c’erano solo bombardamenti”, racconta.

Il primo giorno in Olanda è stato “faticosissimo, ma anche bellissimo”, dice la bambina durante l’intervista con Geppi Cucciari.

Ora va a scuola, una delle cose che più le sono mancate in questi due anni di guerra, e sogna di aprire un ristorante nella Striscia di Gaza.

Geppi Cucciari si commuove

“È ancora difficile da crederci ma è una sensazione bellissima”, dice parlando della tregua e della fine dei bombardamenti israeliani.

“Ho perso tanto, tutto quello che un bambino dovrebbe avere”, dice Renad. Il suo desiderio più grande adesso è quello di ritornare con la famiglia, la madre e i quattro fratelli che sono rimasti a Gaza.

Geppi Cucciari poi si commuove: “È difficile trovare qualcosa da dire”, “mi sento davvero impotente“.

“Sei il simbolo di tutte le ingiustizie“, dice alla bimba, “mi dispiace che il mondo ha fatto questo a una bambina come te”.

Chi è Renad Attallah, la chef bambina scappata da Gaza

Renad Attallah ha 11 anni e fino a poco tempo va viveva a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza.

Nei mesi scorsi è diventata famosa su Instagram e TikTok con l’account RenadfromGaza, in cui pubblicava ricette preparate con le razioni degli aiuti umanitari, almeno fino a quando questi sono arrivati.

Era stata la sorella maggiore Nourhan ad aprirle il profilo nel marzo 2024 perché potesse passare più velocemente il tempo senza scuola, mentre i bombardamenti israeliani distruggevano la Striscia.

Dallo scorso agosto vive in Olanda assieme al fratello gemello Adam e alla sorella maggiore, che ha ottenuto una borsa di studio all’università di Maastricht. La madre e gli altri quattro fratelli sono rimasti a Deir al-Balah.

I tre sono riusciti a lasciare la zona di guerra grazie all’Unicef, che ha organizzato il viaggio da Gaza fino in Giordania e poi in Europa.

La bambina è anche ambasciatrice della ong canadese Human Concern International, con cui collabora per organizzare raccolte fondi per il popolo palestinese.