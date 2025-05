Gerard Depardieu a processo contro Rino Barillari, il fotografo lo accusa di lesioni: "Tre cazzotti in faccia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per Gerard Depardieu arriva il processo per lesioni nei confronti di Rino Barillari. Il noto fotografo ha denunciato l’attore francese per quanto avvenuto il pomeriggio del 21 maggio 2024 all’Harry’s Bar di via Veneto a Roma. Barillari ha raccontato di aver ricevuto “tre cazzotti in faccia“.

Cosa è successo tra Gerard Depardieu e Rino Barillari

I fatti risalgono al pomeriggio del 21 maggio del 2024. Quel giorno Gerard Depardieu si trovava all’Harry’s Bar di via Veneto a Roma, con la sua nuova compagna Magda Vavrusova e altre quattro persone.

L’attore francese, stando alla sua versione, si sarebbe scagliato contro il fotografo perché Barillari avrebbe allontanato la sua compagna con gesti bruschi. La stessa Vavrusova, tramite il suo legale dell’epoca, aveva riferito in quelle ore: “Mi ha toccato busto e petto col braccio nel tentativo di scansarmi per andare a fotografare l’attore. Provo ancora dolore, perché quando successo è stato molto violento“.

Fonte foto: ANSA

L’attore francese Gerard Depardieu.

Diversa la versione di Barillari al Corriere della Sera: “Quella ragazza bellissima che era con l’attore, mi ha detto ‘merd. Mi ha subito tirato del ghiaccio in faccia, una cosa normale, i personaggi famosi ‘sta scena la fanno sempre”.

Nel capo d’imputazione, la pubblico ministero ha scritto che “Barillari avrebbe scattato delle foto mentre si trovava all’interno del locale, senza autorizzazione”.

Al momento dell’interrogatorio, il fotografo ha affermato: “Prima scatti e poi chiedi: è il mio mestiere, che devo fa’? Per una foto mi sono preso tre cazzotti in faccia con una violenza che non m’aspettavo. Mamma quanto era grosso”. Barillari è stato trasportato al Policlinico Umberto I e dimesso con una prognosi di 10 giorni per una profonda ferita al viso.

Cosa è successo dopo tra Depardieu e Barillari

Gerard Depardieu, dopo quanto avvenuto all’Harry’s Bar in via Veneto, si sarebbe allontanato, assieme ai suoi accompagnatori, a bordo di un Ncc. Il 22 maggio si è poi imbarcato su un volo diretto a Parigi.

Nei giorni successivi l’attore aveva annunciato di essere intenzionato a presentare querela ma a quella dichiarazione, stando al Corriere della Sera, non sarebbe seguita una mossa ufficiale. Rino Barillari, invece, ha presentato una denuncia contro l’attore, accusato di lesioni.

Il processo contro Gerard Depardieu

Il processo contro Gerard Depardieu, deciso dalla pm Paola Padula con una citazione diretta in giudizio, prenderà il via il 17 giugno a Roma. A difendere l’attore francese sarà l’avvocato Valerio Aulino.

Nel corso del processo saranno ascoltate cinque testimonianze, tra cui anche quella di Pietro Lepore, proprietario dell’Harry’s Bar.