Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Arriva la conferma del rinvio a processo per Gérard Depardieu. L’attore 76enne sarà processato per stupro e violenza sessuale ai danni dell’attrice Charlotte Arnould. La sentenza era stata emessa lo scorso agosto 2025 dopo cinque anni di indagini, ma l’attore aveva presentato ricorso. Ora il tribunale respinge parte del caso, ovvero il secondo episodio di stupro menzionato dall’attrice. L’avvocato dell’attore si dice soddisfatto e aggiunge che ora anche l’altra metà del processo legale dovrà essere completata per stabilire l’innocenza di Depardieu.

Confermato il rinvio a giudizio

La Corte d’appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio davanti al tribunale penale per Gérard Depardieu. L’attore è chiamato a rispondere dello stupro dell’attrice Charlotte Arnould. Questa sostiene di essere stata vittima di violenza sessuale nell’agosto del 2018 a casa dell’attore, dove si era recata per provare uno spettacolo teatrale.

L’uomo, più grande di lei, si sarebbe approfittato della giovane attrice che conosceva fin da quando era più piccola e della sua condizione di salute. Sembra infatti che l’attrice in quel momento avesse un disturbo alimentare legato a una perdita di peso eccessiva.

Dopo cinque anni di indagine, il giudice ha preso la decisione basandosi sulle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso circa il 90% delle scene descritte dall’attrice. Secondo la difesa di Depardieu, l’attrice non avrebbe opposto resistenza.

I casi precedenti

Negli ultimi anni l’attore Gérard Depardieu ha accumulato una serie di accuse e denunce per violenze sessuali, stupri e diversi livelli di molestie. Oltre a Charlotte Arnould infatti è oggetto di un’indagine a Parigi a seguito di una denuncia presentata nel maggio 2025 da un’altra attrice.

Questa lo ha denunciato con l’accusa di stupro di gruppo e nel caso rientra anche la presunta complicità dello sceneggiatore Michel Houellebecq.

Ma Depardieu, nel maggio del 2025, è stato già condannato per l’aggressione sessuale nei confronti di due donne durante le riprese del film Les Volets verts nel 2021. Anche in questo caso, l’attore aveva presentato ricorso, per poi ritirarlo lo scorso 13 novembre offrendo le proprie scuse a coloro che aveva fatto soffrire.

Cosa rischia

Le accuse di Charlotte Arnould sono quelle di stupro e violenza sessuale mediante “coercizione morale derivante da uno stato di stordimento che ha impedito la protezione e la fuga”. Anche secondo gli elementi emersi durante le indagini, Depardieu non si era mai assicurato del consenso esplicito della donna.

Secondo la magistratura, l’attore avrebbe commesso i fatti con piena consapevolezza del mancato consenso di Charlotte Arnould. Avrebbe anche ammesso durante il confronto che l’attrice “non era consenziente ma che lui non se ne era reso conto“.

Se la difesa punta sull’assenza di intenzioni criminali, le videocamere di sorveglianza confermano la descrizione dei fatti dell’attrice, compreso il suo atteggiamento definito sottomesso e pietrificato di fronte alle iniziative sessuali dell’uomo più grande. Già condannato a 18 mesi per i casi di molestie, ora l’attore rischia fino a 20 anni per i fatti del 2018.