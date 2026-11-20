Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuova accusa di violenza sessuale contro Gerard Depardieu. L’attore francese, già condannato per lo stesso reato, è indagato insieme allo scrittore Michel Houellebecq per stupro di gruppo nei confronti di un’attrice, che ha denunciato di aver subito abusi sul set del film Thalasso. Anche il regista Guillaume Nicloux risulta coinvolto nell’inchiesta per complicità in stupro e aggressioni sessuali.

La violenza sessuale sul set di Thalasso

La vicenda risale al 2018, durante le riprese del film in una struttura di talassoterapia a Cabourg, in Normandia. Una delle scene della pellicola, uscita nel 2019 con Depardieu e Houellebecq nei panni di sé stessi, avrebbe previsto una festa con due donne e una danza a seno nudo in una camera d’albergo.

Arrivata sul set, contrariamente a quanto riportato dalla sceneggiatura originale, l’attrice avrebbe invece scoperto dal regista che sarebbe stato girato un nudo integrale. Secondo la ricostruzione dei fatti riportati dal quotidiano francese Le Figaro, sarebbe stato in quella circostanza che la donna, in forte stato di ebrezza come gli altri interpreti, sarebbe stata trattenuta con la forza sul letto e violentata dai due attori davanti alle telecamere.

Le accuse contro Gerard Depardieu e Michel Houellebecq

L’attrice ha dichiarato di aver segnalato subito l’episodio, così come confermato dalla direttrice del casting, Élise Cresson, che aveva informato a sua volta il direttore di produzione.

Venuta a conoscenza dell’accaduto, la produttrice Sylvie Pialat avrebbe dunque sospeso le riprese e chiesto le scuse da parte della troupe e agli attori, accogliendo la richiesta dell’allora 32enne di escludere la scena dal film e distruggere le immagini.

Nonostante abbia riconosciuto di essersi scusato con la donna, il regista avrebbe però sostenuto di non aver assistito a nessuna costrizione durante le riprese.

La denuncia

Stando a quanto riportato dalla stampa francese, al termine delle riprese sarebbero stati offerti all’attrice un nuovo ruolo e tre contratti artistici per un valore complessivo di 45mila euro lordi, come forma di risarcimento.

La vittima ha denunciato Depardieu e Houellebecq nel maggio del 2025, sostenendo di non aver mai ricevuto né la sceneggiatura né il contratto, nonostante le richieste.

Per il 77enne attore francese si tratta di un nuovo scandalo sessuale dopo il caso delle violenze nei confronti di due donne sul set di Les volets verts, per il quale è stato condannato in via definitiva a 18 mesi.