Gerardina Trovato torna in tv, il ricordo dei momenti bui e l'aiuto di Beppe Vessicchio: come sta oggi

Gerardina Trovato è tornata in tv inaugurando una nuova fase della sua vita: dopo gli anni bui, le sofferenze e le delusioni, la possibilità di ripartire con la sua musica grazie a un aiuto eccellente, quello di Beppe Vessicchio. Dopo aver trovato un produttore all’estero, la cantautrice è pronta a ritornare alla ribalta con il suo nuovo singolo.

Gerardina Trovato e l’annuncio in tv

Gerardina Trovato è stata protagonista della puntata di “La Volta Buona” dell’8 aprile, dove ha raccontato a Caterina Balivo del suo rapporto con i genitori, dei momenti critici della sua carriera e della sua rinascita dopo un lungo periodo difficile.

La cantautrice, che negli anni Novanta e Duemila aveva raggiunto grandi successi, ha ripercorso la sua carriera e il complesso legame con la madre. Ha anche parlato degli anni di silenzio e della ricerca di un produttore che potesse aiutarla a tornare sulla scena musicale.

Dopo essere tornata sotto i riflettori grazie a un appello sui social, la cantante ha spiegato di essere riuscita a voltare pagina, soprattutto grazie ad amici sinceri come Beppe Vessicchio.

Il consiglio di Beppe Vessicchio

“Avevo 40 brani inediti da far uscire, miravo all’album. Non volevo il singolo. Ho scritto al maestro Beppe Vessicchio per dirgli che avevo delle cose importantissime da dirgli. Dopo cinque minuti mi ha chiamato. Io nemmeno ci credevo” ha raccontato Gerardina Trovato.

Il celebre direttore d’orchestra le ha consigliato di provare la strada del mercato estero, una via che però a Gerardina sembrava non percorribile.

“Ma come ci arrivo io all’estero? Allora qui ha lavorato il mio angelo custode, sono vent’anni che stiamo vicino, anche se non stiamo insieme nella maniera tradizionale” ha spiegato Trovato.

“Lui ha lavorato al telefono, di notte. Il risultato è stato che ho trovato un canadese che ha tradotto i miei brani in inglese. E dopo due mesi è arrivata la risposta. È stato quello che avrei voluto sentirmi dire, sulle mie canzoni, tutta la vita… ho aspettato 22 anni non inutilmente, perché penso di avere trovato il produttore che ho aspettato tutta la vita” ha aggiunto.

Il singolo in arrivo

Il peggio, quindi, sembra essere davvero passato, al punto che da Gerardina Trovato è arrivata anche una sorpresa forse inaspettata anche per i fan della prima ora.

“Una cosa la devo dire ai social, ai miei fan. Che prestissimo, ad aprile, uscirà il mio primo singolo. E poi tutti gli altri a catena” ha annunciato.