Gerardo Falzone, di 17 anni, muore in gita scolastica mentre era su una bici elettrica: disposta l’autopsia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Uno studente di 17 anni è morto durante una gita scolastica in Toscana, a Firenze. Il ragazzo – che si chiamava Gerlando Falzone – avrebbe accusato un malore mentre era in sella a una bici elettrica con i suoi compagni di classe. È stata disposta l’autopsia sul suo cadavere: il giovane era originario di Adrano, Catania.

Giovane studente muore in gita scolastica

È sotto shock il paese di Adrano, trentamila abitanti in provincia di Catania, per la morte di un suo giovane abitante. Si chiamava Gerlando Falzone il 17enne che, mentre si trovava in gita scolastica a Firenze, è defunto a causa di un malore mentre stava guidando una bici elettrica.

La notizia ha subito raggiunto la Sicilia dove si trovavano i suoi genitori che, appreso della tragica scomparsa del giovane, sono partiti per Firenze.

La ricostruzione: com’è morto il 17enne sulla bici elettrica

Dalle prime ricostruzioni, Gerardo avrebbe perso i sensi in pochi istanti, senza più riprendersi, forse a causa di un arresto cardiaco fulminante.

Le persone che gli erano vicine nel momento del malore hanno provato a soccorrerlo ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano, nonostante sia anche stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova.

La Procura toscana ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia che è prevista per martedì 14 aprile.

Chi era Gerlando Falzone

Questo, sui social, il messaggio del sindaco della città siciliana, Fabio Mancuso: “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie. Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia”.

Gerlando Falzone, 17 anni, frequentava l’ultimo anno dell’Istituto “Pietro Branchina” di Adrano.

Come riportato da Cataniatoday, i suoi compagni di classe hanno scritto una lettera per commemorarlo: “Oggi il Branchina si ferma. Per un amico che non c’è più. Non avremmo mai voluto scrivere queste parole. Sapere che uno di noi non tornerà da quel viaggio è un dolore che toglie il fiato e che non riusciamo ad accettare”, si legge in essa.