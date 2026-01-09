Germania, crollo per fuga di gas stermina famiglia di italiani: morti padre, madre e bimbo di 6 anni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Famiglia italiana morta in Germania, dopo il crollo della loro casa ad Albstadt. Secondo le prime ricostruzioni, il disastro sarebbe stato causato da un’esplosione provocata da una probabile fuga di gas. Morti nell’incidente una coppia originaria di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, Francesco Liparoto e Nancy Giarraca, 33 e 30 anni, insieme al figlio di sei anni Bryan.

La famiglia di italiani morti in Germania

A dare la notizia è stato il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che ha espresso “a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa della famiglia”.

"Francesco viveva in Germania da circa dieci anni, dove aveva costruito, insieme a Nancy, una vita fatta di lavoro, sacrifici e sogni – ha affermato – una giovane famiglia unita, ben inserita nella comunità locale: Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava la scuola".

Nel comune del Trapanese di origine del 33enne vivono i suoi genitori e i fratelli, che la famiglia era andata a trovare in vacanza lo scorso agosto e l’ultima volta a novembre.

Il crollo della palazzina

Come riportato dalla stampa locale, l’esplosione si è verificata intorno alle 5 di giovedì 8 gennaio, in una palazzina di Albstadt, nel land tedesco del Baden-Württemberg, al confine tra Francia e Svizzera.

Stando a quanto riferito dalla polizia di Reutlingen e dalla procura di Hechingen che indagano sull’accaduto, oltre 200 operatori tra vigili del fuoco, polizia e soccorritori, sono intervenuti sul posto, scavando per ore tra le macerie, con l’ausilio di unità cinofile specializzate nelle operazioni di ricerca tra detriti.

Le indagini sull’esplosione

Dopo le notizie di “persone disperse” diffuse in un primo momento, le autorità hanno comunicato il ritrovamento delle tre vittime. L’esplosione ha provocato danni anche agli edifici vicini, portando all’evacuazione tra i 20 e i 30 residenti, senza registrare però altri morti o persone ferite.

Ancora in corso gli accertamenti su cosa abbia innescato la deflagrazione: l’ipotesi più probabile sarebbe una perdita dalle condutture del gas in casa, ma la dinamica e la causa è al vaglio degli inquirenti.