Germania, morte 2 giovani e una bimba di 10 mesi durante caccia alle uova di Pasqua. Indagini in corso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tre persone sono morte in un tragico incidente in un bosco a Satrup vicino a Flensburg, in Germania. Un albero alto circa 30 metri è caduto su un gruppo di persone a causa di forti raffiche di vento. Il bilancio è di tre vittime, una ragazza di 16 anni e una donna di 21 anni morte sul colpo. Una bambina di dieci mesi, figlia della 21enne sarebbe stata trasportata in elicottero in un ospedale di Kiel in condizioni critiche, dove è poi deceduta a causa delle ferite riportate.

Caccia alle uova di Pasqua, il dramma in Germania

Come riportato da Blick, circa 50 residenti e membri dello staff di una vicina struttura residenziale nel comune di Mittelangeln stavano cercando uova di Pasqua in una zona boschiva.

Improvvisamente, un albero di circa 30 metri è caduto sul gruppo, presumibilmente a causa delle forti raffiche di vento.

Quattro persone sono rimaste intrappolate sotto l’albero.

Nonostante i soccorsi immediati, la ragazza di 16 anni e la donna di 21 anni sono morte sul colpo.

La figlia di dieci mesi della 21enne sarebbe deceduta dopo il trasporto in elicottero in un ospedale di Kiel, dove era arrivata in condizioni critiche.

Un’altra ragazza di 18 anni è stata trasportata in elicottero in un ospedale di Heide con ferite gravi.

Indagini in corso, una tragedia evitabile

Le indagini per fare chiarezza sulle cause esatte dell’incidente sono ancora in corso, come riportato dal sito BR.

Non è ancora chiaro se l’albero caduto fosse già danneggiato e in procinto di cadere.

Un portavoce della polizia ha dichiarato che il servizio forestale statale è già stato informato dell’accaduto.

Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco, nel nord del paese era prevista per il 5 aprile, giorno di Pasqua, una tempesta.

Inoltre, erano state stimate raffiche di vento fino a burrasca, con velocità comprese tra 55 e 65 chilometri orari.

In alcune zone esposte erano possibili raffiche isolate fino a 80 chilometri orari, corrispondenti a una forza del vento pari a 9.

Testimoni oculari avrebbero riferito alla Bild che sul luogo dell’incidente erano state sparse uova di Pasqua colorate.

Sul posto sarebbero intervenuti oltre 80 soccorritori.

Il cordoglio delle istituzioni tedesche

Il governo regionale ha commentato l’incidente avvenuto durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania ed ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ai feriti.

“Il terribile incidente avvenuto vicino a Satrupholm la domenica di Pasqua ci ha profondamente scossi”, hanno dichiarato il Ministro Presidente Daniel Günther, il Ministro dell’Interno Magdalena Finke e il Ministro della Gioventù e della Famiglia Aminata Touré in un post pubblicato sui social.

“I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che hanno dovuto assistere a questo terribile evento”, le loro parole.