Germano Bacchetta morto a 32 anni in un incidente stradale a Miami, era originario di Celano in Abruzzo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Germano Bacchetta, 32enne di Celano, provincia dell’Aquila, in Abruzzo, è morto a Miami in un incidente stradale. La Porsche sulla quale viaggiava, insieme a un altro uomo, si è schiantata contro un palo e una recinzione, spezzandosi a metà. L’uomo viveva da tempo negli Stati Uniti, dove lavorava nel settore immobiliare. È stata aperta un’indagine sulla dinamica del tragico sinistro.

Germano Bacchetta morto a Miami

Un italiano residente a Miami, negli Stati Uniti, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica 30 agosto, intorno alle 14.15 ora locale, lungo Southwest 168th Street, nella zona sud-occidentale della contea di Miami-Dade.

La vittima si chiamava Germano Bacchetta, aveva 32 anni ed era originario di Celano, in Abruzzo. Da tempo il cittadino italiano viveva in Florida dove si era affermato nel settore del real estate.

La ricostruzione del tragico incidente

Secondo l’emittente locale Local 10, Bacchetta viaggiava a bordo di una Porsche insieme ad un’altra persona. Lo schianto ha portato alla morte sul colpo dell’italiano mentre l’altro presente nel veicolo – non è ancora chiaro chi dei due fosse alla guida – è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale. Si tratterebbe di un uomo di 45 anni che si trova ancora al Jackson North Medical Center e che, secondo alcune testimonianze, sarebbe un dipendente di una concessionaria, impegnato in quel momento in un test drive.

Sta di fatto che la vettura è uscita di strada e si è schiantata contro un palo in cemento e una recinzione in un impatto tale da spezzare il veicolo in due.

Sui fatti indaga la Traffic Homicide Unit del Miami-Dade Sheriff’s Office che dovrà chiarire la dinamica e verificare a causare il tragico incidente sia stata l’alta velocità.

Chi era l’italiano morto negli Stati Uniti

Germano Bacchetta si era trasferito negli Stati Uniti da tempo. Prima, aveva frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale di Avezzano. A Miami, poi, aveva iniziato a lavorare nel settore immobiliare, diventando investitore nell’area di Miami-Dade e Broward County.

Come riporta Fanpage, era manager di Big Works LLC e collaborava con un’altra società immobiliare, la 75H LLC.

La famiglia del giovane era molto conosciuta a Celano, in Abruzzo. La tragica notizia è stata commentata così dal sindaco del comune, Settimio Santilli: “Germano si era trasferito negli Stati Uniti, dove si stava realizzando nel suo ambito lavorativo in maniera brillante, ambiziosa ed entusiasmante. Era pieno di vita e di voglia di fare, ma il destino fatale ha interrotto purtroppo questo suo straordinario e luminoso percorso”.