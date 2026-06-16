Geronimo La Russa figlio di Ignazio querela Vecchioni che l'accusò di una rapina, a processo per diffamazione

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Geronimo, il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, porta a processo Roberto Vecchioni con l’accusa di diffamazione aggravata. Al centro dell’inchiesta c’è un episodio risalente a 30 anni fa, le parole contestate sarebbero state pronunciate dal cantautore tre anni fa. Avrebbe detto il falso riguardo a un furto in casa durante una festa della figlia minorenne.

L’accusa di Geronimo La Russa a Vecchioni

Come riporta il Corriere della Sera, Geronimo La Russa sosterrebbe che Roberto Vecchioni, “pur sapendo di dire una falsità“, lo ha accusato, “a distanza di 30 anni di aver rubato oggetti durante una festa della figlia, all’epoca minorenne” come il figlio del presidente del Senato.

La Russa, oggi avvocato, lo ha detto a margine della presentazione della mostra “Gli scultori della velocità” a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze.

ANSA

Sotto accusa ci sarebbero delle frasi pronunciate dal cantautore nel 2023, durante il Festival La Gaberiana, a Firenze.

Il cantautore milanese è accusato di diffamazione aggravata nei confronti dello stesso Geronimo La Russa che ha fatto sapere di essersi costituito “parte civile contro Roberto Vecchioni che, al termine delle indagini, è stato giustamente imputato per il reato di diffamazione aggravata nei mei confronti”.

L’episodio raccontato da La Russa

“Già nel 1997 aveva puntato il dito, tra quelli che accusava – ha detto Geronimo La Russa – sul figlio di un noto politico milanese, lasciando facilmente intendere che la responsabilità dei fatti fosse anche mia”.

“È evidente, anche per il momento e la modalità della sua dichiarazione, che la volontà di Vecchioni – 30 anni dopo, – lontano quindi da ogni aspetto emotivo, sia stato quello di diffamare me e la mia famiglia, per un intento in nessun modo giustificabile”, ha aggiunto l’avvocato.

“Siccome di questo nuovo sport, il lancio della menzogna, io e la mia famiglia ne abbiamo le tasche piene, ho deciso di prendere questa posizione perché a tutto c’è un limite”, ha concluso.

Cosa ha detto Vecchioni tre anni fa

Durante il Festival La Gaberiana, a Firenze, nel 2023, Roberto Vecchioni aveva ricordato la vicenda avvenuta nel 1997.

Il cantautore affermò che durante una festa di una delle sue figlie, allora 14enne, in casa a Milano, alcuni ragazzi avrebbero portato via degli oggetti dall’abitazione, tra cui portasigari e mutande.

Ne era seguita una denuncia alla polizia che avrebbe portato all’identificazione dei ragazzi autori del furto.

Vecchioni avrebbe aggiunto che “uno di quei ragazzi si chiamava Geronimo“, senza pronunciare il cognome ma lasciando intendere, secondo la querela, che si trattasse di La Russa.