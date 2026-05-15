Gerry Cardinale, chi è il proprietario del Milan di origini italiane e qual è il suo patrimonio personale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, possiede un patrimonio di 1,8 miliardi di dollari. Dopo una carriera ventennale in Goldman Sachs, ha creato un impero da 14 miliardi di dollari di asset gestiti. Tra le sue operazioni principali figurano l’acquisizione del club rossonero nel 2022 e la recente partecipazione nel consolidamento del colosso media Paramount.

Chi è Gerry Cardinale, proprietario del Milan

Gerry Cardinale, finanziere statunitense di origini italiane e fondatore di RedBird Capital Partners, ha assunto la proprietà del Milan nel 2022 attraverso un’operazione da 1,2 miliardi di dollari.

Nato a Philadelphia nel 1967 e cresciuto in una famiglia della classe media, Cardinale ha inizialmente coltivato ambizioni diplomatiche prima di intraprendere la carriera finanziaria. Sotto la sua gestione, il club rossonero ha implementato una strategia che mira a trasformare la società in una media company globale, raggiungendo tre anni consecutivi di record negli utili.

ANSA

L’imprenditore ha spesso dichiarato di voler “risolvere problemi con il capitale”, puntando sulla monetizzazione di proprietà intellettuali sportive di alto livello (ovvero provando a trasformare il Milan da semplice squadra di calcio a un marchio globale dell’intrattenimento). Attualmente, il club conta circa 580 milioni di fan sparsi per il mondo.

Il patrimonio e la carriera in Goldman Sachs

Secondo le stime fornite da Forbes a maggio 2026, il patrimonio personale di Gerry Cardinale ammonta a 1,8 miliardi di dollari, derivante quasi interamente dal possesso del 100% di RedBird Capital Partners.

Prima di fondare il proprio fondo nel 2014, ha trascorso vent’anni in Goldman Sachs, dove ha ricoperto il ruolo di partner dal 2004 operando tra New York, Hong Kong e Singapore. La sua formazione accademica comprende una laurea magna cum laude ad Harvard e un master alla Oxford University come borsista Rhodes.

Durante gli anni universitari, Cardinale si è distinto anche come atleta nella squadra di canottaggio, partecipando alla storica Boat Race del 1990. In ambito professionale è considerato un pioniere nei modelli di network sportivi regionali.

La visione di Gerry Cardinale tra media e finanza

Oltre all’impegno nel Milan, la società guidata da Gerry Cardinale gestisce asset per oltre 14 miliardi di dollari, con investimenti rilevanti nei settori media e dell’intrattenimento.

Attraverso RedBird, il finanziere ha guidato operazioni di alto profilo come la fusione tra Skydance e Paramount, impegnando circa 2 miliardi di dollari per ottenere il 22,5% dei diritti di voto. All’inizio del 2026, la sua influenza nel settore si è ulteriormente consolidata con il contributo all’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari.

Il portafoglio di RedBird include partecipazioni in Fenway Sports Group, Artists Equity e All3Media. Parallelamente, Cardinale è attivo nel settore dei servizi finanziari, avendo schierato oltre 1,8 miliardi di dollari in piattaforme assicurative e di gestione patrimoniale.