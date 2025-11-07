Gerry Scotti commosso a La Ruota della Fortuna, le lacrime del conduttore dopo la vittoria del concorrente

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutti commossi a La Ruota della Fortuna per il fortunato epilogo della puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 6 novembre. Il concorrente sardo Gabriele Casti ha vinto 161mila euro, aggiudicandosi anche una Fiat Panda, uno dei premi previsti dal quiz show. Gerry Scotti, sopraffatto dall’emozione, ha versato lacrime di gioia. “Gli abbiamo cambiato la vita”, ha dichiarato con orgoglio, riferendosi al signor Casti.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in lacrime dopo la maxi vincita

Casti, professione insegnante, è stato protagonista di una delle vincite più importanti nella storia del popolare programma Mediaset. Nel complesso ha messo in tasca 161mila euro. A far lievitare il montepremi il colpaccio finale: il docente ha fatto bingo, scegliendo la busta da 100mila euro.

Il campione è anche riuscito a ottenere la Fiat Panda messa in palio dal programma ogni settimana.

Gabriele, dopo aver centrato la busta da 100mila euro, si è messo a piangere ed è corso ad abbracciare il padre, che lo aveva accompagnato in trasmissione e lo aveva sostenuto nel suo percorso a La Ruota della Fortuna.

Percorso che, tra l’altro, non si è ancora interrotto. Casti, infatti, è il campione in carica e potrebbe vincere ancora nelle prossime puntate.

“Gli abbiamo cambiato la vita”, l’orgoglio di Scotti

A sommarsi alle lacrime del docente ci sono state quelle del ‘padrone di casa’ Gerry Scotti. “Gli abbiamo cambiato la vita”, ha chiosato il conduttore dopo aver scandito che il concorrente si è portato a casa 161mila euro.

Molto emozionata anche la co-conduttrice Samira Lui, che ha spiegato di essere contenta di aver visto trionfare un concorrente preparato e appassionato.

Chi è Gabriele Casti, l’insegnante campione de La Ruota della Fortuna

Gabriele Casti è un insegnante sardo, originario di Selegas. La sua prima apparizione a La Ruota della Fortuna è datata 5 novembre. In quella puntata ha battuto gli altri concorrenti, compresa la campionessa in carica in quel momento.

Gerry Scotti ha lasciato subito intendere di provare ammirazione per l’insegnante che ha dimostrato di avere una vasta conoscenza della lingua italiana.