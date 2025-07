Gerry Scotti consiglia a Pier Silvio Berlusconi di non scendere in politica come il padre: l'aneddoto sul Cav

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Negli Anni ’90, Silvio Berlusconi era dubbioso in merito alla discesa in campo. Così chiese consiglio, fra gli altri, anche a Gerry Scotti. Il conduttore invitò il Cavaliere a lasciar stare la politica. La storia, come è noto, andò diversamente. Oggi, oltre trent’anni dopo, Gerry Scotti rinnova l’invito a lasciar perdere la politica al secondogenito del Cav, Pier Silvio Berlusconi.

Il consiglio di Gerry Scotti a Pier Silvio Berlusconi

“Vedo che ne è lusingato, non metto becco”, ha commentato Gerry Scotti riferendosi a Pier Silvio Berlusconi e a una sua possibile discesa in campo sulle orme del padre.

“Ho avuto esperienze belle e brutte nella vita, la politica non voglio proprio ricordarla. Da fratello maggiore gli direi: ‘Lascia perdere‘. Il padre mi chiese cosa fare, e ha fatto il contrario”, ha ricordato Scotti dialogando con il Corriere della Sera.

Chi era contrario alla discesa in campo del Cav

Oltre a quella di Gerry Scotti, c’erano anche altre voci ad avere sconsigliato a Silvio Berlusconi di scendere in campo, fra i quali Gianni Letta, Indro Montanelli, Maurizio Costanzo e Fedele Confalonieri.

Marcello dell’Utri, Cesare Previti ed Ennio Doris, invece, erano favorevoli. Alla fine, come si sa, prevalse la fazione pro politica.

Gerry Scotti e la politica

Con la politica Gerry Scotti ha il dente avvelenato: non tutti ricordano che dal 1987 al 1992 ricoprì il ruolo di deputato fra i banchi del Partito Socialista Italiano.

Di quell’esperienza il conduttore ha un brutto ricordo: “Mi affidarono le questioni giovanili e io presi la cosa talmente sul serio che cominciai a tempestare la Camera di proposte su proposte. Rimasero tutte inascoltate, lettera morta. Così non mi ricandidai e tornai alla tv”, disse anni fa.

In un’altra occasione aggiunse: “Se nella mia carriera sento di aver ricevuto molto perché ho dato molto, nella mia esperienza politica ho ricevuto poco perché ho dato poco”.

Negli anni successivi, Scotti chiese più volte che gli venisse sospeso il vitalizio parlamentare. Quel denaro voleva devolverlo “alle famiglie dei caduti nell’adempimento del proprio lavoro, tutti coloro che hanno avuto un papà, un fratello, un figlio che facendo il proprio lavoro ci ha lasciato le penne”.

Ne parlò con diversi premier, fra i quali anche Berlusconi. Poi, viste le difficoltà burocratiche, imboccò la via più semplice: si limitò a prendere l’abitudine di devolvere il denaro in beneficenza.

Gerry Scotti su Stefano De Martino

Alla domanda del Corriere su come veda Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e talento in ascesa nella scuderia Rai, Gerry Scotti ha risposto che “essere fusto aiuta”.

E ancora: “Ha l’età che avevo io quando ho cominciato, solo che Berlusconi mi diceva che sembravo un ragioniere della Brianza, lui è uno strafico di Napoli. Il mio gioco è fatto di poche regole chiare, il suo è un meccanismo privo di meccanismo: apri una scatola e vedi cosa c’è dentro”.

Continua così il botta e risposta distanza fra Rai e Mediaset su Affari Tuoi: precedentemente, Gerry Scotti aveva detto che il programma di Stefano De Martino si avvicina alla “ludopatia“.

Rispondendo a una domanda di un giornalista, che gli chiedeva se Affari Tuoi spingesse effettivamente verso la ludopatia, l’ad Giampaolo Rossi ha risposto con una battuta caustica: “Solo quando straccia la concorrenza”.