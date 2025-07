Gerry Scotti contro Affari tuoi di De Martino, l'accusa: "Si avvicina alla ludopatia"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Gerry Scotti è pronto a tornare in tv con una nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Lo show Mediaset sarà diretto concorrente di Affari tuoi, il gioco Rai che con la conduzione di Stefano De Martino macina ogni sera record di ascolti. Al contrario dei telespettatori, Scotti non ha una buona opinione della trasmissione dei pacchi che, secondo lui, “si avvicina alla ludopatia”.

La critica ad Affari tuoi

Nonostante il record di ascolti, Gerry Scotti non teme la concorrenza di Affari tuoi: “Dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace”.

I suoi quiz, sottolinea il conduttore intervistato dal Corriere della Sera, sono diversi, perché “la componente del merito è sempre preponderante”.

IPA Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

E mentre “alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita” nel gioco dei pacchi “se uno non è fortunato non va da nessuna parte”.

Questa sfida alla sorte, protagonista dello show Rai, lo assimila, afferma Scotti, “a una riffa, si avvicina alla ludopatia”.

Le parole su Stefano De Martino

Parole meno dure lo storico presentatore Mediaset riserva al collega Stefano De Martino.

Il merito del suo successo, commenta, sono “la freschezza, la giovinezza, la novità nel panorama televisivo” e “quel guizzo di napoletanità che, da Totò in poi, funziona”.

Se De Martino è così seguito, però, secondo Scotti è anche per via del suo aspetto: “i belli sono avvantaggiati”.

Solo complimenti, ma velati da un lieve sarcasmo, quando interrogato sui sogni futuri, Gerry risponde: “Vado in palestra, imparo a ballare, tiro la monetina e faccio i pacchi”.

Gerry Scotti ruba il posto a Striscia

A partire dall’autunno, Gerry Scotti condurrà su Canale 5 una nuova edizione de La Ruota della Fortuna, a un’ora inedita.

Il game show andrà in onda ogni sera a partire dalle 20:40, in quell’access prime time dominato da Affari tuoi.

La Ruota della Fortuna prende dunque il posto che, per decenni, fu di Striscia la Notizia.

Con Antonio Ricci, però, conferma Scotti, nessun rancore: “La decisione era nell’aria da tempo. […] Striscia rimarrà per sempre una delle mie più grandi esperienze televisive”.