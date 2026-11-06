Gerry Scotti e De Martino, appello a Rai e Mediaset su La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: "Finiscano prima"

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“Diffidate di chi dice che tra me e lui c’è lotta e concorrenza”, ma “per favore fateci finire i nostri programmi alle 21:30′”. È l’appello lanciato da Gerry Scotti al Festival dello Spettacolo. Il conduttore de La Ruota della Fortuna spera che “i dirigenti Rai e Mediaset si mettano d’accordo” affinché il suo show e quello condotto da Stefano De Martino sulla Rai finiscano prima.

L’appello di Gerry Scotti a Rai e Mediaset

Come riporta Adnkronos, venerdì 6 novembre Gerry Scotti, in un suo intervento in occasione del Festival dello Spettacolo, ha lanciato un appello a Rai e Mediaset: “Sono circa 12 mesi che io e Stefano De Martino andiamo in tanti festival a dire ‘per favore fateci finire i nostri programmi alle 21.30‘”.

Scotti non nega la “piacevolezza di fare mezz’ora in più di trasmissione“, ma si augura che “i dirigenti Rai e Mediaset si mettano d’accordo”, sottolineando che “questa è la prima soluzione da prendere“.

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“Se riescono a mettersi d’accordo ci guadagniamo tutti”, ha aggiunto Scotti, che poi ha concluso: “E guadagnate anche mezz’ora di più di sonno“. Come riferisce lo stesso conduttore, non è la prima volta che, insieme al collega, chiede che i loro programmi chiudano entro le 21:30.

A luglio Pier Silvio Berlusconi era intervenuto sull’argomento con una proiezione: “Se la Rai anticipa la chiusura alle 21:30, noi seguiremo, è una promessa“. Poi aveva concluso: “Saremo felici di ridare alle famiglie italiane degli orari normali”.

Il successo de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Lo stesso Scotti, al Festival dello Spettacolo, ha ricordato che le serate condotte da lui e dal collega De Martino “raccolgono entrambe circa 4 milioni di spettatori“, e ciò significa “che stiamo lavorando bene tutti”. Gerry Scotti ricorda bene.

Solamente il 5 novembre, ad esempio, Affari Tuoi (Rai 1) ha raggiunto 4.646.000 spettatori con uno share del 22,6%. La Ruota della Fortuna (Canale 5) è stata vista da 4.094.000 spettatori, con uno share del 19,9%.

Il rapporto con Stefano De Martino

Nel suo intervento, infine, Gerry Scotti ha smentito ogni rumor su possibili frizioni con l’omologo Rai. “De Martino ha il mio rispetto: a 37 anni mi dimostra sempre grande affetto”, ha detto. “Io guardo a lui con la stima e la simpatia che un 70enne può avere per un giovane professionista di talento“, ha aggiunto.

Poi, per spegnere ogni indiscrezione infondata, ha concluso: “Diffidate di chi dice che tra me e lui c’è lotta e concorrenza, noi ci vogliamo semplicemente bene”.