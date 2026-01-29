Gerry Scotti e i messaggi con Stefano De Martino nella battaglia degli ascolti tv, "siamo Sinner e Alcaraz"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella battaglia degli ascolti tv, Gerry Scotti e Stefano De Martino sono come Sinner e Alcaraz. A lanciare il paragone è stato il conduttore de “La Ruota della Fortuna”, che ha confidato di scambiarsi messaggi col suo competitor diretto nella sfida Auditel, con cui mantiene una competizione “sana e leale”.

Gerry Scotti e il successo de La Ruota della Fortuna negli ascolti tv

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Gerry Scotti, che su Canale 5 conduce in access prime time il programma “La Ruota della Fortuna“, ha commentato gli ottimi ascolti tv ottenuti dalla sua trasmissione: “Quando apro l’ultima busta al tabellone finale a volte il picco arriva anche al 35% di share. Più di uno spettatore su tre segue il programma”.

Il conduttore ha poi confidato di essere stato ingaggiato come presentatore dello storico programma lanciato in tv da Mike Bongiorno “con la speranza di arrivare al 18%” di share Auditel.

Gerry Scotti e la sfida degli ascolti tv con Affari Tuoi di Stefano De Martino

Gerry Scotti ha raccontato di avere “una competizione sana e leale” con Stefano De Martino, che sempre in access prime time conduce, su Raiuno, “Affari Tuoi”. “Mi piacerebbe dire che siamo come Sinner e Alcaraz” ha poi aggiunto.

“Ci scriviamo messaggi”, ha detto ancora il conduttore Mediaset sul collega. Per poi rivelare: “L’ultima volta Stefano mi ha scritto: ‘Ammazza Gerry abbiamo fatto undici milioni con i nostri due programmi’. Ecco: i Pacchi e la Ruota sommati fanno come Italia-Argentina”.

La critica di Gerry Scotti all’ansia da Auditel

Secondo Gerry Scotti, “non si può stare lì tutti i giorni a guardare i numeri dell’Auditel“, perché “se lo fai dai fuori di matto”.

Il conduttore de “La Ruota della Fortuna”, nell’intervista al Corriere della Sera, in cui ha anche replicato alle accuse di Fabrizio Corona, ha poi detto: “Chi segue questi numeri ingaggiando lotte come fossero scontri all’ultimo sangue dovrebbe tenere ben presente il mondo dello sport”.

Ancora Scotti: “Bisogna avere enorme rispetto l’uno dell’altro perché noi esistiamo perché esiste anche l’altro e dobbiamo sempre riconoscere la qualità dell’avversario“.