Gerry Scotti e la delusione dopo l'elezione a deputato coi socialisti di Craxi, "non mi lasciarono far niente"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Gerry Scotti ha vissuto molte vite artistiche, ma non solo: dal 1987 al 1992 è stato deputato, dopo l’elezione tra le fila del Partito Socialista (Psi) di Bettino Craxi. Il conduttore televisivo di punta di Canale 5, però, non ricorda quella parentesi con piacere: “Non mi lasciarono fare niente”.

L’elezione alla Camera dei Deputati

Il 14 e 15 giugno 1987 si vota per l’elezione del Parlamento: vince la Democrazia Cristiana (34,31%), davanti al Pci (26,57%).

Il terzo miglior risultato è del Partito socialista (14,27) e tra i candidati che sostenevano Bettino Craxi viene eletto deputato, a Milano, Virginio Gerry Scotti, nato il 7 giugno 1956: a 31 anni, aveva alle spalle le esperienze in conduzione radiofonica a Radio Milano International e Radio Deejay, ma anche in tv su Italia 1 e Deejay Television (anche se il conduttore inizierà a imporsi negli anni Novanta).

Nel manifesto elettorale era comparso con un garofano bianco e la frase: “Forse un garofano starebbe bene anche a voi“.

Ottiene 9286 voti (primo dei non eletti, poi ripescato), viene proclamato deputato il 2 luglio e si occupa della commissione Difesa e di quella per l’Istruzione, facendo anche parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione giovanile.

In meno di 6 mesi presenta 26 proposte di legge delle sue 33 totali: tra le più note, quella a favore delle industrie fonografiche.

Nel 1988 attacca Alberto Moravia dopo la messa in onda di un documentario sull’Etiopia trasmesso dalla Rai, L’altra faccia del sole, in merito alla villagizzazione.

Il suo mandato finisce il 22 aprile 1992, ma in mezzo c’è poco altro.

“Non mi lasciarono fare nulla”

A distanza di circa 40 anni, Gerry Scotti continua a non ricordare con piacere la parentesi politica, contraddistinta da numerose assenze dovute anche al’attività in televisione (era impegnato ogni sera nel Gioco dei 9 su Canale 5): fatto sta che in un volume dell’Ispes, su un campione di 96 sedute alla Camera su 558, Scotti era risultato assente 93 volte.

In un’intervista al Corriere della Sera ha ricordato comunque che “quell’avventura è stata negativa, non mi hanno lasciato fare niente, detesto le cose che mi vengono male”.

Sulla politica attuale, ha aggiunto di aver fatto “molta fatica” a votare in questi anni, criticando Roberto Vannacci: “Apprezzo tutti i comunicatori democratici, però mi sembra sopra le righe, siamo molto lontani”.

Il caso della pensione da parlamentare

Da anni dichiara di non riuscire a rinunciare alla pensione da parlamentare, pari a 1016 euro mensili: richiesta avanzata a quattro premier diversi, Giorgia Meloni compresa, ma senza esito.

Nel frattempo, ha deciso di girare i circa 10 mila euro annui in beneficenza “alle famiglie dei caduti nell’adempimento del proprio lavoro, tutti coloro che hanno avuto un papà, un fratello, un figlio che facendo il proprio lavoro ci ha lasciato le penne”, aveva dichiarato a Repubblica.