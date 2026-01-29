Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona dopo le frasi sul conduttore e le Letterine: "Basta chiedere a loro"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La risposta di Gerry Scotti a quanto detto da Fabrizio Corona sui rapporti tra il conduttore e le Letterine dello storico programma tv “Passaparola” non si è fatta attendere. Scotti, attualmente protagonista in tv con lo show “La Ruota della Fortuna”, ha detto: “Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze”. Poi ha aggiunto: “Basterebbe sentire le dirette interessate. All’unanimità direbbero che sono dichiarazioni false”.

La risposta di Gerry Scotti a Fabrizio Corona

La replica di Gerry Scotti a quanto dichiarato a “Falsissimo” da Fabrizio Corona sulle sue presunte relazioni con le Letterine di “Passaparola” è arrivata sulle colonne del Corriere della Sera.

In un’intervista, interpellato sulle parole dette dall’ex “Re dei Paparazzi”, l’attuale conduttore di “La Ruota della Fortuna” ha risposto: “Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e ho potuto constatare che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. Generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile”.

Scotti ha poi parlato di “presunte rivelazioni“, che, in realtà, sono “semplicemente false“. E ha aggiunto: “Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze”.

Ancora Gerry Scotti: “Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni sono false”.

Gerry Scotti difende le Letterine dopo le parole di Fabrizio Corona

Gerry Scotti ha poi preso le difese delle ragazze che hanno lavorato come Letterine a “Passaparola”: “L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze“.

“Non sono pupazzi, bambole di pezza“, ha detto ancora lo storico conduttore Mediaset. “Sono donne che meritano rispetto. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine ‘letterina’, come fosse uno stigma. Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità”.

La Ruota della Fortuna e i rapporti tra Scotti e De Martino

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, Gerry Scotti ha anche commentato lo straordinario successo Auditel de “La Ruota della Fortuna”, svelando alcuni retroscena sui suoi rapporti personali con Stefano De Martino, suo competitor diretto con “Affari tuoi”.

Il conduttore Mediaset ha detto: “Quando apro l’ultima busta al tabellone finale a volte il picco arriva anche al 35% di share. Più di uno spettatore su tre segue il programma”.

Scotti ha confidato di scambiarsi messaggi con De Martino: “L’ultima volta Stefano mi ha scritto: ‘Ammazza Gerry abbiamo fatto undici milioni con i nostri due programmi'”.

E ha aggiunto: “Abbiamo una competizione leale, sana. Mi piacerebbe dire che siamo come Sinner e Alcaraz“.