Gerry Scotti sostituito a Canale 5, Max Giusti nuovo conduttore di Caduta Libera: la decisione di Mediaset

Dopo 10 anni e 13 stagioni, Caduta Libera cambia volto: via Gerry Scotti, avanti Max Giusti. Il conduttore approdato a Mediaset raccoglierà il testimone del collega nel programma destinato ad alternarsi con Avanti un altro nel preserale di Canale 5. La data dell’avvicendamento non è ancora stata definita, ma è comunque imminente.

Max Giusti a Caduta Libera dopo Gerry Scotti

La notizia del passaggio di Max Giusti alla conduzione di Caduta Libera, in sostituzione di Gerry Scotti, è stata anticipata dal sito di Davide Maggio.

Scotti, nel frattempo, è impegnato nell’access prime time con La Ruota della Fortuna, storico format rivisitato in chiave moderna, che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico, e che sta creando più di un grattacapo a Rai 1, in cui il conduttore di Affari tuoi, Stefano De Martino, fino a poco tempo fa sembrava inarrestabile.

Ed è proprio questo straordinario successo che potrebbe avere convinto Mediaset a sganciare Gerry Scotti dalla conduzione di Caduta Libera: La Ruota della Fortuna avrebbe dovuto andare in onda fino a novembre, per poi lasciare spazio a Striscia la Notizia.

Ma l’ottimo riscontro del pubblico potrebbe avere spinto i vertici di Cologno Monzese a rivoluzionare i palinsesti, prolungando la presenza di “zio Gerry” alla Ruota della Fortuna.

Ecco spiegato perché il comico romano Max Giusti sarà il conduttore della 14esima edizione di Caduta Libera.

Resta da capire cosa ne sarà di Striscia la Notizia, che potrebbe andare verso una sospensione provvisoria, uno spostamento o la cancellazione definitiva.

Altri cambiamenti in Mediaset

Sempre Davide Maggio rende noto che Paolo Bonolis sta girando le nuove puntate di Avanti un Altro!, quiz show in onda nella fascia preserale.

Si tratta di puntate che sono state realizzate in passato, ma che non sono mai state trasmesse. In gergo si parla di registrazioni di magazzino inedite.

Caduta Libera dopo Avanti un Altro!

In queste settimane Paolo Bonolis e Luca Laurenti stanno girando nuove puntate, più o meno una novantina. Qualora Mediaset decidesse di mandarle tutte in onda, Avanti un Altro! continuerebbe ad andare in onda fino a gennaio 2026. Poi arriverebbe Caduta Libera, con Max Giusti in sostituzione di Gerry Scotti.