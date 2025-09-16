Gerry Scotti surclassa ancora Affari Tuoi negli ascolti tv, reazione di Stefano De Martino dopo i dati Auditel

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La guerra degli ascolti tv tra Rai e Mediaset continua e, per adesso, vede La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti decisamente davanti ad Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino, fino alla scorsa primavera, è stato un successo in termini di ascolti. Poi, in estate, la mossa di Pier Silvio Berlusconi: anticipare La Ruota della Fortuna. Sul duello Auditel ha detto la sua lo stesso De Martino, che ha provato a ridimensionare la rincorsa a Gerry Scotti, dichiarando che lui “non deve arginare” nessuno.

Gerry Scotti domina negli ascolti tv, Rai in difficoltà

La mossa di Pier Silvio Berlusconi, ossia soppiantare Striscia la Notizia – attualmente fuori dai palinsesti Mediaset – con La Ruota della Fortuna, sta dando i suoi frutti.

Questi sono i dati dal 2 settembre in poi, ossia da quando è ricominciato Affari Tuoi, dopo la pausa estiva:

martedì 2 settembre : Scotti 4.514.000 spettatori (24,2%) – De Martino 4.222.000 spettatori (22,6%)

: Scotti 4.514.000 spettatori (24,2%) – De Martino 4.222.000 spettatori (22,6%) mercoledì 3 settembre : Scotti 4.109.000 spettatori (23%) – De Martino 3.993.000 spettatori (22,4%)

: Scotti 4.109.000 spettatori (23%) – De Martino 3.993.000 spettatori (22,4%) giovedì 4 settembre : Scotti 4.372.000 spettatori (24,6%) – De Martino 4.000.000 spettatori (22,7%)

: Scotti 4.372.000 spettatori (24,6%) – De Martino 4.000.000 spettatori (22,7%) venerdì 5 settembre : Scotti 4.024.000 spettatori (22,8%) – De Martino assente (partita della Nazionale)

: Scotti 4.024.000 spettatori (22,8%) – De Martino assente (partita della Nazionale) sabato 6 settembre : Scotti 3.909.000 spettatori (26,6%) – De Martino 3.458.000 spettatori (23,6%)

: Scotti 3.909.000 spettatori (26,6%) – De Martino 3.458.000 spettatori (23,6%) domenica 7 settembre: Scotti 3.706.000 spettatori (21%) – De Martino 3.198.000 spettatori (18,2%)

Qui la seconda settimana:

lunedì 8 settembre : Scotti 4.315.000 spettatori (21,4%) – De Martino assente (partita della Nazionale)

: Scotti 4.315.000 spettatori (21,4%) – De Martino assente (partita della Nazionale) martedì 9 settembre : Scotti 4.825.000 spettatori (25,3%) – De Martino 4.088.000 spettatori (21,5%)

: Scotti 4.825.000 spettatori (25,3%) – De Martino 4.088.000 spettatori (21,5%) mercoledì 10 settembre : Scotti 4.965.000 spettatori (25,5%) – De Martino 4.080.000 spettatori (21,4%)

: Scotti 4.965.000 spettatori (25,5%) – De Martino 4.080.000 spettatori (21,4%) giovedì 11 settembre : Scotti 4.759.000 spettatori (25,4%) – De Martino 4.052.000 spettatori (21,7%)

: Scotti 4.759.000 spettatori (25,4%) – De Martino 4.052.000 spettatori (21,7%) venerdì 12 settembre : Scotti 4.289.000 spettatori (24,7%) – De Martino 3.657.000 spettatori (24,7%)

: Scotti 4.289.000 spettatori (24,7%) – De Martino 3.657.000 spettatori (24,7%) sabato 13 settembre : Scotti 4.022.000 spettatori (25,8%) – De Martino 3.387.000 spettatori (21,7%)

: Scotti 4.022.000 spettatori (25,8%) – De Martino 3.387.000 spettatori (21,7%) domenica 14 settembre: Scotti 4.243.000 spettatori (25,2%) – De Martino 3.634.000 spettatori (21,7%)

Qui l’inizio della terza:

lunedì 15 settembre: Scotti 4.861.000 spettatori (25,5%) – De Martino 3.851.000 spettatori (20,2%)

Di fatto, da una settimana Gerry Scotti non scende sotto i 4 milioni di telespettatori (nonostante la Nazionale), mentre De Martino non vede quella soglia da giovedì 11.

La reazione di Stefano De Martino

Stefano De Martino, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, è stato incalzato sul divario tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Il conduttore, riferendosi al collega Gerry Scotti, ha dichiarato:

“Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare. La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”. Forse ti può interessare Assist a Stefano De Martino e Affari Tuoi da Cinque Minuti di Bruno Vespa, perché slitta il ritorno La Rai corre ai ripari dopo il sorpasso di Gerry Scotti su Stefano De Martino: silttamento del programma di Bruno Vespa per aiutare Affari Tuoi

Il flop di Affari Tuoi rispetto a un anno fa

Evidente il flop di Affari Tuoi rispetto a un anno fa, quando Stefano De Martino esordiva al posto di Amadeus:

lunedì 2 settembre 2024 : 4.407.000 spettatori (24,9%)

: 4.407.000 spettatori (24,9%) martedì 3 settembre 2024: 4.077.000 spettatori (22,9%)

4.077.000 spettatori (22,9%) mercoledì 4 settembre 2024 : 4.369.000 spettatori (25,1%)

: 4.369.000 spettatori (25,1%) giovedì 5 settembre 2024 : 4.320.000 spettatori (23,3%)

: 4.320.000 spettatori (23,3%) venerdì 6 settembre 2024 : assente per la Nazionale

: assente per la Nazionale sabato 7 settembre 2024 : 3.488.000 spettatori (23,9%)

: 3.488.000 spettatori (23,9%) domenica 8 settembre 2024: 3.680.000 spettatori (19,8%)

Seconda settimana:

lunedì 9 settembre 2024 : assente per la Nazionale

: assente per la Nazionale martedì 10 settembre 2024 : 4.464.000 spettatori (22,7%)

: 4.464.000 spettatori (22,7%) mercoledì 11 settembre 2024 : 4.532.000 spettatori (23,7%)

: 4.532.000 spettatori (23,7%) giovedì 12 settembre 2024 : 4.661.000 spettatori (24%)

: 4.661.000 spettatori (24%) venerdì 13 settembre 2024 : 4.053.000 spettatori (21,3%)

: 4.053.000 spettatori (21,3%) sabato 14 settembre 2024 : 4.259.000 spettatori (26%)

: 4.259.000 spettatori (26%) domenica 15 settembre 2024: 4.456.000 spettatori (24,6%)

Di fatto, al contrario di quest’anno, aveva quasi sempre superato (e di molto) la soglia dei 4 milioni a serata.