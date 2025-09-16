Gerry Scotti surclassa ancora Affari Tuoi negli ascolti tv, reazione di Stefano De Martino dopo i dati Auditel
"La Ruota della Fortuna" affossa "Affari Tuoi", Gerry Scotti continua a superare Stefano De Martino: la reazione del conduttore della Rai
La guerra degli ascolti tv tra Rai e Mediaset continua e, per adesso, vede La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti decisamente davanti ad Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino, fino alla scorsa primavera, è stato un successo in termini di ascolti. Poi, in estate, la mossa di Pier Silvio Berlusconi: anticipare La Ruota della Fortuna. Sul duello Auditel ha detto la sua lo stesso De Martino, che ha provato a ridimensionare la rincorsa a Gerry Scotti, dichiarando che lui “non deve arginare” nessuno.
- Gerry Scotti domina negli ascolti tv, Rai in difficoltà
- La reazione di Stefano De Martino
- Il flop di Affari Tuoi rispetto a un anno fa
Gerry Scotti domina negli ascolti tv, Rai in difficoltà
La mossa di Pier Silvio Berlusconi, ossia soppiantare Striscia la Notizia – attualmente fuori dai palinsesti Mediaset – con La Ruota della Fortuna, sta dando i suoi frutti.
Questi sono i dati dal 2 settembre in poi, ossia da quando è ricominciato Affari Tuoi, dopo la pausa estiva:
- martedì 2 settembre: Scotti 4.514.000 spettatori (24,2%) – De Martino 4.222.000 spettatori (22,6%)
- mercoledì 3 settembre: Scotti 4.109.000 spettatori (23%) – De Martino 3.993.000 spettatori (22,4%)
- giovedì 4 settembre: Scotti 4.372.000 spettatori (24,6%) – De Martino 4.000.000 spettatori (22,7%)
- venerdì 5 settembre: Scotti 4.024.000 spettatori (22,8%) – De Martino assente (partita della Nazionale)
- sabato 6 settembre: Scotti 3.909.000 spettatori (26,6%) – De Martino 3.458.000 spettatori (23,6%)
- domenica 7 settembre: Scotti 3.706.000 spettatori (21%) – De Martino 3.198.000 spettatori (18,2%)
Qui la seconda settimana:
- lunedì 8 settembre: Scotti 4.315.000 spettatori (21,4%) – De Martino assente (partita della Nazionale)
- martedì 9 settembre: Scotti 4.825.000 spettatori (25,3%) – De Martino 4.088.000 spettatori (21,5%)
- mercoledì 10 settembre: Scotti 4.965.000 spettatori (25,5%) – De Martino 4.080.000 spettatori (21,4%)
- giovedì 11 settembre: Scotti 4.759.000 spettatori (25,4%) – De Martino 4.052.000 spettatori (21,7%)
- venerdì 12 settembre: Scotti 4.289.000 spettatori (24,7%) – De Martino 3.657.000 spettatori (24,7%)
- sabato 13 settembre: Scotti 4.022.000 spettatori (25,8%) – De Martino 3.387.000 spettatori (21,7%)
- domenica 14 settembre: Scotti 4.243.000 spettatori (25,2%) – De Martino 3.634.000 spettatori (21,7%)
Qui l’inizio della terza:
- lunedì 15 settembre: Scotti 4.861.000 spettatori (25,5%) – De Martino 3.851.000 spettatori (20,2%)
Di fatto, da una settimana Gerry Scotti non scende sotto i 4 milioni di telespettatori (nonostante la Nazionale), mentre De Martino non vede quella soglia da giovedì 11.
La reazione di Stefano De Martino
Stefano De Martino, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, è stato incalzato sul divario tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.
Il conduttore, riferendosi al collega Gerry Scotti, ha dichiarato:
“Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare. La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”.
Il flop di Affari Tuoi rispetto a un anno fa
Evidente il flop di Affari Tuoi rispetto a un anno fa, quando Stefano De Martino esordiva al posto di Amadeus:
- lunedì 2 settembre 2024: 4.407.000 spettatori (24,9%)
- martedì 3 settembre 2024: 4.077.000 spettatori (22,9%)
- mercoledì 4 settembre 2024: 4.369.000 spettatori (25,1%)
- giovedì 5 settembre 2024: 4.320.000 spettatori (23,3%)
- venerdì 6 settembre 2024: assente per la Nazionale
- sabato 7 settembre 2024: 3.488.000 spettatori (23,9%)
- domenica 8 settembre 2024: 3.680.000 spettatori (19,8%)
Seconda settimana:
- lunedì 9 settembre 2024: assente per la Nazionale
- martedì 10 settembre 2024: 4.464.000 spettatori (22,7%)
- mercoledì 11 settembre 2024: 4.532.000 spettatori (23,7%)
- giovedì 12 settembre 2024: 4.661.000 spettatori (24%)
- venerdì 13 settembre 2024: 4.053.000 spettatori (21,3%)
- sabato 14 settembre 2024: 4.259.000 spettatori (26%)
- domenica 15 settembre 2024: 4.456.000 spettatori (24,6%)
Di fatto, al contrario di quest’anno, aveva quasi sempre superato (e di molto) la soglia dei 4 milioni a serata.