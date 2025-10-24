Gerry Scotti tende la mano a Stefano De Martino dopo le stoccate tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dall’inizio di settembre, Gerry Scotti e Stefano De Martino si dividono la platea televisiva a colpi di Auditel. Il primo conduce La Ruota della Fortuna, che ad eccezione di giovedì 9 ottobre è sempre stata davanti ad Affari Tuoi, il programma del rivale. E mentre Canale 5 si gode il 27% di share, Scotti – dal palco del Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni – tende la mano proprio a De Martino, dopo qualche stoccata reciproca tirata dai rispettivi format.

Il successo della Ruota della Fortuna

Venerdì 24 ottobre, durante l’apertura del Festival dello Spettacolo, Gerry Scotti ha sottolineato il risultato della sua Ruota della Fortuna.

Il conduttore ha dichiarato che “il 27% di share è una roba d’altri tempi”.

Il messaggio a Stefano De Martino e Affari Tuoi

Gerry Scotti ha anche voluto rendere onore al suo “avversario giovanissimo”, sottolineando come insieme stiano costruendo una televisione capace di unire generazioni e regioni diverse.

Come sottolineato dal conduttore di Mediaset, sommando i rispettivi ascolti si arriva a oltre 11 milioni di telespettatori ogni sera: “È la nuova tv fatta per gli italiani, leggera, nazionalpopolare, per la famiglia. È la nuova prima serata”.

Scotti ha raccontato che pensava di chiudere con le 40 puntate speciali dedicate a Mike Bongiorno, ma “Mike mi ha dato una mano da lassù”, ha scherzato.

Poi, ha ringraziato la co-conduttrice Samira Lui, definendola “il prototipo del nuovo protagonismo femminile in tv. Fa finta di essere una valletta, ma non lo è: è la mia socia, un’amica con cui mi godo lo spettacolo. Piace molto anche alle signore”.

La battaglia degli ascolti tra Scotti e De Martino

Tranne che per giovedì 9 ottobre, La Ruota della Fortuna ha sempre battuto Affari Tuoi da settembre ad oggi. Spesso travolgendo il format di Rai 1, con un distacco di 1 milione di telespettatori in alcune puntate.

Tra i due conduttori non sono mancate delle frecciatine. Mesi fa, stoccate più decise erano state lanciate direttamente da Pier Silvio Berlusconi al programma della tv di Stato, di fatto avvicinato al gioco d’azzardo.