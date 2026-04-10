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Un arresto con sequestro di 700 metri quadrati di area esterna: questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Forestale a Portico di Caserta. Un uomo di 56 anni, titolare di un’officina meccanica, è stato accusato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, miscelazione non autorizzata e smaltimento illecito di reflui. L’intervento è stato effettuato a seguito di un controllo presso il piazzale dell’officina, dove sono state riscontrate numerose violazioni ambientali.

Gestione illecita di rifiuti a Portico di Caserta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il blitz è avvenuto presso il piazzale esterno di un’officina meccanica situata a Portico di Caserta.

Durante l’ispezione, i militari hanno sorpreso il titolare, in abiti da lavoro, mentre depositava parti di auto lavorate accanto a un cumulo di rifiuti pericolosi costituito da imballaggi contaminati. L’area si presentava in condizioni di disordine, con la presenza diffusa di diverse tipologie di rifiuti non correttamente gestiti.

Tipologie di rifiuti rinvenuti e violazioni riscontrate

L’ispezione ha permesso di accertare la presenza di numerosi materiali pericolosi: tra questi, neon al mercurio abbandonati direttamente sul suolo, sacchi contenenti materiali filtranti contaminati, componenti di autovetture danneggiate come parabrezza, parti in metallo e plastica, oltre a imballaggi intrisi di olio esausto.

In altri due punti del piazzale, vicino all’area adibita a deposito, sono stati trovati ulteriori rifiuti pericolosi costituiti da imballaggi contaminati da sostanze nocive. Un motore di automobile, con parti imbrattate di olio esausto, era stato poggiato direttamente sulla pavimentazione aggravando la situazione ambientale.

Mancanza di documentazione e irregolarità amministrative

Durante il controllo i Carabinieri hanno verificato che tutti i rifiuti erano privi di idonea cartellonistica e non suddivisi per categorie omogenee, in violazione della normativa vigente.

Il titolare dell’officina non ha saputo esibire la documentazione obbligatoria relativa alla gestione dei rifiuti, come il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione (FIR) e l’iscrizione al RENTRI. Inoltre, è emerso che il piazzale esterno era autorizzato esclusivamente per la sosta delle autovetture e non per lo stoccaggio di rifiuti.

Intervento dell’ARPAC e gestione illecita delle acque reflue

Nel corso delle operazioni è intervenuto anche personale tecnico dell’ARPAC, che ha provveduto alla caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti. Gli investigatori hanno contestato la gestione illecita delle acque reflue meteoriche: secondo quanto accertato, le acque raccolte dal piazzale, contaminate dal dilavamento dei rifiuti, venivano immesse nella pubblica fognatura senza alcun trattamento depurativo, in violazione delle norme ambientali.

Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intera area esterna, estesa per circa 700 metri quadrati, e di tutti i rifiuti presenti. L’uomo, di 56 anni, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione ha evidenziato la necessità di controlli stringenti per prevenire e contrastare fenomeni di gestione illecita di rifiuti e smaltimento illecito che possono avere gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica nella zona di Portico di Caserta.

IPA