Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e oltre un chilo e mezzo di droga sequestrata: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma. Due cittadini tunisini sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che avevano organizzato una centrale di smistamento della droga in un appartamento in via Ostiense, gestendo gli ordini tramite applicazioni di messaggistica istantanea.

La segnalazione su YouPol a Roma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie a una segnalazione anonima ricevuta tramite l’applicazione YouPol.

L’informazione riferiva della presenza di una sospetta centrale di spaccio in un’abitazione situata in via Ostiense, nel quartiere Colombo di Roma.

Gli agenti del Commissariato di P.S. Colombo hanno avviato un’attività di osservazione che, in poche ore, ha permesso di verificare la fondatezza della segnalazione. È stato infatti notato un continuo via vai di clienti che si presentavano davanti al cancello dello stabile, entravano nell’appartamento al primo piano e ne uscivano dopo pochi minuti con una dose di hashish o cocaina.

Il blitz e l’arresto dei due pusher

Quando il controllo su uno degli acquirenti ha confermato il quadro investigativo gli agenti hanno deciso di intervenire. Durante il blitz, uno dei due pusher è stato intercettato sull’uscio di casa mentre stava consegnando la droga. Nel frattempo, il complice ha tentato la fuga dalla finestra di una stanza adiacente, cercando di portare con sé una busta contenente il carico più consistente di stupefacente.

Dopo un breve inseguimento e un tentativo di resistenza, l’uomo è stato bloccato dagli agenti e trovato in possesso di 1 chilo e 400 grammi di hashish.

Il sequestro della droga e del denaro

All’interno dell’appartamento la polizia ha rinvenuto altra droga, tra hashish e cocaina, suddivisa in panetti contrassegnati da marchi di dolciumi e in singole dosi nascoste tra scatole di scarpe e barattoli di chewing gum. Il totale della sostanza stupefacente sequestrata ha superato un chilo e mezzo.

Oltre alla droga sono stati sequestrati anche circa 1.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, un kit per il confezionamento e il porzionamento delle dosi, e due block notes con le liste dei clienti e i relativi ordinativi.

La gestione degli ordini tramite app di messaggistica

Dalle indagini è emerso che i due uomini, un trentaseienne e un quarantatreenne di origini tunisine, gestivano gli ordinativi delle dosi e i relativi prezzi attraverso piattaforme di messaggistica istantanea.

Gli ordini venivano annotati su block notes pronti a essere spuntati man mano che i clienti si presentavano per il ritiro.

Per i due pusher è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il quarantatreenne, che aveva tentato la fuga e si era scagliato contro un agente, dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito della convalida dell’arresto nelle aule di Piazzale Clodio, entrambi sono stati trasferiti in carcere.