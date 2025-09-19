Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Taranto. Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo un’operazione condotta nel quartiere Tamburi. L’arresto è avvenuto all’interno di un circolo privato, dove l’uomo avrebbe ripreso l’attività di spaccio di cocaina. L’intervento è stato reso possibile grazie a servizi di controllo mirati e a un appostamento strategico degli agenti della Squadra Mobile.

Le indagini e i sospetti sulla ripresa dell’attività di spaccio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che i Falchi della Squadra Mobile hanno notato movimenti sospetti attorno a un circolo privato nel quartiere Tamburi di Taranto. Il locale, gestito dal 57enne pluripregiudicato, era frequentato da numerosi individui che entravano e uscivano rapidamente, soprattutto nelle prime ore del mattino. Questo insolito via vai ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire i controlli e monitorare la situazione con attenzione.

L’appostamento e l’intervento degli agenti

Per superare le difficoltà logistiche dovute alla posizione del circolo, i Falchi hanno optato per un appostamento sul pianerottolo dell’appartamento del sospettato. Questa scelta ha permesso agli agenti di cogliere di sorpresa il gestore del club e di intervenire nel momento più opportuno. L’azione è stata pianificata nei minimi dettagli, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia di Stato, specializzata nella ricerca di sostanze stupefacenti.

La perquisizione e il ritrovamento della cocaina

Durante la perquisizione dei locali, gli agenti hanno rinvenuto un piccolo involucro di cellophane nascosto in un vaso sul balcone. All’interno sono stati trovati circa 6.5 grammi di cocaina. Inoltre, addosso al 57enne è stato scoperto un altro involucro di plastica contenente 29 dosi preconfezionate della stessa sostanza. Il materiale sequestrato conferma i sospetti degli investigatori sulla ripresa dell’attività di spaccio da parte dell’uomo.

L’arresto e la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria

Al termine delle operazioni, gli agenti hanno proceduto all’arresto del presunto responsabile. Gli atti relativi all’intervento sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente, che ora dovrà valutare la posizione dell’indagato. Si sottolinea che, come previsto dalla legge, per l’uomo vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto: il quartiere Tamburi e la lotta allo spaccio

Il quartiere Tamburi di Taranto è spesso al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività di controllo e prevenzione sono costanti, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai residenti. L’operazione condotta nei giorni scorsi rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella città jonica.

Il ruolo delle unità cinofile nelle operazioni antidroga

Fondamentale, in questo caso, è stato il contributo dell’unità cinofila della Polizia di Stato. I cani addestrati hanno permesso di individuare con precisione la presenza della cocaina, facilitando il lavoro degli agenti durante la perquisizione. L’impiego di queste unità si è rivelato determinante in numerose operazioni antidroga condotte negli ultimi anni a Taranto.

