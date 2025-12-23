Gesù bambina nel presepe di Capocastello a Mercogliano ad Avellino, provocazione del parroco e il precedente

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

E chi ha detto che debba per forza essere… maschio? Deve aver pensato questo don Vitaliano Della Sala, parroco della chiesa di Capocastello a Mercogliano, in provincia di Avellino. Il prete, infatti, nell’allestire il classico presepe, ha scelto di far nascere una… “Gesù bambina”. Provocazione o scelta per non discriminare, di certo l’iniziativa sta facendo discutere. “Questa è la strada che non discrimina più le donne che chiedono di poter essere preti”, ha spiegato il parroco.

Gesù bambina nel presepe, di cosa si tratta

“Speriamo che sia femmina” lo diceva anche una famosa pubblicità di un marchio di calze di qualche anno fa.

E Don Vitaliano Della Sala ha deciso di non opporsi a questa eventualità persino nella natività.

Nella sua parrocchia di Mercogliano, in provincia di Avellino, infatti, nascerà proprio una “Gesù bambina”.

Il parroco scrive “Gesù Bambin@”

Per renderlo chiaro il parroco ha persino deciso di scriverlo: “Gesù bambin@”, si legge in un cartello, con tanto di bandiera della pace, sopra la classica statuina.

“Gesù Bambin@ perché oggi si incarnerebbe nelle bambine senza casa, senza terra, senza pace e senza domani della Palestina e di Gaza, dell’Ucraina e del Sud Sudan“, ha spiegato il prete.

Insomma l’intento è quello di non discriminare, di mandare un messaggio che sia anche collegato all’attualità e a quello che accade nel mondo. Ma ovviamente le polemiche non sono mancate.

La statuina, nelle intenzioni di Don Vitaliano, vuole anche essere un richiamo “per indicare, anche ai teologi per i quali solo i maschi possono essere chiamati al presbiterato, la strada che non discrimini più le donne che chiedono di poter essere preti“.

Il precedente delle due mamme nel presepe

Insomma un’apertura totale alla carriera ecclesiastica per le donne. Del resto non è la prima volta che don Vitaliano Della Sala decide di rendere il suo presepe inclusivo e innovativo. Lo scorso anno, ad esempio, decise di inserire nel presepe due mamme.

“La realtà è che oggi ci sono altri tipi di famiglie. Negli oratori, al catechismo, arrivano bambini figli di divorziati, di single, ma anche di coppie gay“, aveva detto allora il parroco.

“E noi li dobbiamo trattare tutti allo stesso modo, con rispetto. D’altra parte è lo stesso Papa Francesco a dire che la Chiesa non deve escludere nessuno”, aveva aggiunto.

Don Vitaliano aveva sottolineato di aver “voluto mettere una coppia arcobaleno perché anche loro sono un tipo di famiglia. Non c’è più una famiglia tradizionale e dobbiamo tenerne conto perché Gesù Cristo si incarna pure per loro”.

Un’iniziativa all’insegna dell’inclusività che anche all’epoca non era piaciuta a tutti: “Mi sembra un atto di blasfemia“, aveva commentato il senatore Maurizio Gasparri.