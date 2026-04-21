Getta per sbaglio 7mila euro in contanti nei rifiuti a Trieste, agenti li recuperano dopo 2 giorni: ecco come
Trieste: carabinieri recuperano 7mila euro smarriti tra i rifiuti, restituiti al legittimo proprietario.
Aveva gettato inavvertitamente settemila euro in contanti in un cassonetto dei rifiuti differenziati. Accortosi più tardi dell’errore, è corso a denunciarlo ai carabinieri, denunciando appunto di aver smarrito il denaro. I militari si sono coordinati con il servizio di raccolta rifiuti di Trieste riuscendo così a individuare e successivamente bloccare l’automezzo che aveva raccolto i rifiuti nella specifica zona indicata dall’interessato. Così, dopo un paio di giorni, al termine delle operazioni di ricerca, il denaro è stato trovato tra i rifiuti, ancora integro, e restituito al legittimo proprietario. Si tratta di un cittadino residente a Trieste, titolare di alcuni esercizi pubblici della città. I settemila euro in contanti erano risparmi e incassi dell’attività commerciale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.