Gf Vip dal 17 marzo su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli opinionista e Ilary Blasi conduttrice: "Ora sei trina"

Tutto pronto per il ritorno in onda del Gf Vip: Mediaset ha ufficializzato la data di inizio del reality. L’appuntamento per i telespettatori è per martedì 17 marzo 2026, su Canale 5. Nel comunicato diramato dall’azienda di Cologno Monzese sono state confermate anche le indiscrezioni riguardanti le opinioniste: ad affiancare Ilary Blasi ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Canale 5: il Gf Vip torna con Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Cesara Buonamici conosce già perfettamente il format del Grande Fratello, avendo fatto l’opinionista nel programma nelle ultime due stagioni, al fianco di Alfonso Signorini. Per Selvaggia Lucarelli, invece, si tratta di una nuova esperienza televisiva.

A condurre ci sarà Ilary Blasi, richiamata a ‘dirigere il traffico’ dopo l’era Signorini. La conduttrice romana ha guidato le prime edizioni del Gf Vip, passando poi il testimone al giornalista.

Fino a pochi mesi fa Mediaset aveva confermato al timone del reality il direttore editoriale di Chi. Dopo lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona a Falsissimo, Signorini si è autosospeso dalle reti del ‘Biscione’. La dirigenza ha così deciso di puntare nuovamente sull’ex moglie di Francesco Totti.

Grande Fratello Vip 2026: edizione ‘ridotta’

Il Gf Vip “torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale”, recita la nota di Mediaset. Tra le novità c’è la durata della trasmissione. A differenza delle ultime edizioni, che sono durate svariati mesi, quest’anno verrà proposta una stagione ‘ridotta’ di sole 6 settimane.

Selvaggia Lucarelli, le voci sul cachet e la battuta su Ilary Blasi

“Ilary, non sei più unica. Sei trina”. Così Selvaggia Lucarelli nel commentare il comunicato ufficiale tramite cui Mediaset ha ufficializzato le opinioniste del Gf Vip. Il riferimento a ‘unica’ è alla serie tv Netflix attraverso cui Blasi ha raccontato alcuni dettagli della separazione da Francesco Totti.

Fanpage.it ha spiegato che, secondo le informazioni raccolte, Lucarelli ha detto sì al ruolo di opinionista al Gf Vip dopo che Mediaset l’avrebbe corteggiata in modo insistente e dopo che le sarebbe stato offerto un cachet “pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle”.

Sempre stando a quanto riferito dalla testata campana, Lucarelli non si sarebbe legata a Mediaset con un contratto in esclusiva. In altre parole, resta libera di poter lavorare anche altrove in Tv.

Per questo, l’impegno al Gf Vip non dovrebbe in alcun modo intralciare quello con Ballando con le Stelle. Anche nella prossima stagione del talent condotto da Milly Carlucci, la scrittrice dovrebbe far parte della giuria.