Ghali commenta l'esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: "Non ho sentito pace e armonia"

Il rapper Ghali è tornato sulla sua esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ringraziando i suoi fan per i messaggi ma al contempo sottolineando di non aver percepito, durante la serata, i temi che dovevano essere al centro dello spettacolo di San Siro: pace, armonia e umanità.

Ghali torna sulla cerimonia di apertura

In un post diffuso sul proprio profilo Instagram, il rapper Ghali ha commentato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a cui lui stesso ha preso parte.

In apertura della didascalia del post, a commento di una foto dell’esibizione, il rapper ha scritto: “Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera“.

ANSA

Ha quindi ringraziato i propri fan per i messaggi ricevuti, appellandosi a loro per non rispondere alle eventuali provocazioni sui social:

Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse.

La poesia al centro dell’esibizione di Ghali

Ghali ha chiuso il suo messaggio social con un verso della poesia di Gianni Rodari che era al centro della sua esibizione: “Ci sono cose da non fare mai”.

La poesia si intitola Promemoria, scritta per un pubblico di bambini, come buona parte delle opere di Rodari, e dal messaggio pacifista.

Il rapper italiano l’ha recitata, nel mezzo di una coreografia, in italiano, in inglese e in francese, ma non in arabo, come denunciato dallo stesso Ghali prima della cerimonia.

I commenti social e le polemiche dopo l’esibizione

Quella sulla lingua della poesia non è stata la sola polemica sull’esibizione di Ghali. In molti, durante la cerimonia, hanno notato che i commentatori Rai non hanno mai citato per nome il rapper milanese.

Un altro commento frequente sui social ha riguardato la regia, che non ha mai inquadrato in primo piano Ghali, concentrandosi solo su inquadrature ampie.

Infine, anche l’uscita dal palco di San Siro del rapper è stata criticata perché troppo anonima, arrivata a metà dell’esibizione, senza che le telecamere si concentrassero sul momento.