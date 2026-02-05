Ghali fa polemica per la cerimonia di Milano Cortina, "tutto un gran teatro, non ho più potuto cantare l'inno"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La prima notizia è che ci sarà. La seconda è che ha definito “tutto un gran teatro”. Ghali, alla vigilia delle cerimonia di apertura dei Giochi olimpici Milano Cortina 2026, ha postato sui social un post polemico. “Mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace ma una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo”, ha scritto il rapper, che comunque ha aggiunto un “a domani”, che conferma la sua partecipazione alla cerimonia di San Siro. Ghali ha fatto anche riferimento all’inno d’Italia che non potrebbe cantare.

Milano Cortina 2026, la polemica di Ghali

“Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo”: inizia così il post pubblicato da Ghali alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

Cerimonia che, come da tempo annunciato, lo vedrà tra i protagonisti allo stadio San Siro di Milano.

“So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato“, prosegue il post di Ghali.

Ghali, l’inno che non ha potuto cantare

“So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia”, aggiunge Ghali nel suo post scritto in italiano, arabo e inglese.

A proposito di arabo, ecco un riferimento preciso: “So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo”.

La frase spiega chiaramente che al rapper sarebbe stato impedito di recitare in arabo una poesia sulla pace.

Ghali sulle Olimpiadi: “Un gran teatro”

Poi arriva la chiusura: “So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un gran teatro“.

La didascalia del post di Ghali su Instagram poi dice “a domani”.

Il che è, in ogni caso, una conferma della sua presenza alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi a San Siro.

Le polemiche sulla presenza di Ghali

La presenza del rapper aveva fin da subito provocato polemiche e proteste. Ma per quale motivo? Il motivo risale all’edizione 2024 di Sanremo in cui, dal palco dell’Ariston, Ghali disse “stop al genocidio” in riferimento a quanto sta accadendo a Gaza.

Così alcuni esponenti del centrodestra hanno iniziato a “temere” che Ghali potesse tornare sull’argomento anche nella serata olimpica di apertura.

“Spero che Ghali abbia ricevuto delle indicazioni o delle linee a guida sul ruolo che deve svolgere”, ha detto Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

“Ritengo che un Paese debba sapere reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco”, aveva commentato il ministro per lo Sport Andrea Abodi.

E Ghali nel suo post ha fatto intendere di aver ricevuto precise indicazioni (e a quanto pare divieti) rispetto alla sua presenza a San Siro.