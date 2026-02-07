Ghali recita Rodari alle Olimpiadi di Milano Cortina ma è bufera sulla Rai, "mai nominato" durante la diretta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, si riaccende il caso Ghali alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nella cerimonia di apertura dei Giochi il rapper milanese ha recitato una poesia contro la guerra di Gianni Rodari, e sui social sono esplose le critiche alla Rai. Dalle accuse di censura al “trattamento irrispettoso”, in tanti si sono lamentati che la performance dell’artista sarebbe stata oscurata: nessun primo piano, mai citato durante la telecronaca, come se fosse stato uno dei tanti ballerini del corpo di ballo che lo ha accompagnato.

Milano Cortina, Ghali recita una poesia di Gianni Rodari

Ghali è stato uno dei tanti protagonisti dello show della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si è tenuta ieri sera, venerdì 6 febbraio.

Il cantante ha recitato la poesia Promemoria di Gianni Rodari, un messaggio di pace nel puro spirito olimpico, accompagnato da un corpo di ballo che ha creato una grande colomba, simbolo universale della pace.

ANSA

Ghali ha recitato il testo in italiano, inglese e francese, ma non anche in arabo, come avrebbe voluto.

Nelle ore precedenti infatti il rapper milanese si era lamentato che l’organizzazione gli aveva impedito di aggiungere l’arabo alle lingue in cui è stato tradotto Rodari.

Polemiche sulla Rai, Ghali “mai nominato”

Dopo la sua esibizione però sui social è esplosa la polemica sulla telecronaca della Rai, fatta dal direttore di RaiSport Paolo Petrecca.

In tanti si sono lamentati che la performance di Ghali a San Siro sarebbe stata oscurata dalla regia e dal commento della tv pubblica.

“Mai nominato e inquadrato da vicino”, scrive un utente. “Bisogna far notare il modo in cui è stato trattato, secondo la regia non è mai esistito“, commenta un altro.

Difficile possa essersi trattato di una dimenticanza, anche perché la scaletta era chiara e ben nota.

Non solo Ghali, Petrecca è stato preso di mira anche per diverse gaffe durante la diretta, come la presidente del Cio Coventry scambiata per la figlia di Mattarella e Mariah Carey per Matilda De Angelis.

Le polemiche su Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Già nei giorni scorsi c’erano state polemiche per l’esibizione di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, criticata in particolare dalla Lega di Salvini, che aveva definito la scelta “inopportuna”.

Nel mirino delle critiche la sua posizione sul conflitto in Medio oriente e i suoi numerosi messaggi pubblici sul tema, su tutti lo “stop al genocidio” pronunciato dal palco di Sanremo 2024.

Il ministro per lo Sport Giovanni Abodi aveva lasciato intendere che Ghali non avrebbe avuto carta bianca nella sua esibizione.

Il rapper aveva poi detto che gli sarebbe stato impedito di cantare l’inno di Mameli (affidato a Laura Pausini) e di usare l’arabo.