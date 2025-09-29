Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di 350 piante di canapa a Nuraghe Crasto: l’intervento, avvenuto nella mattinata del 26 settembre, è stato finalizzato a contrastare il traffico di stupefacenti tra i giovani nell’area di Ghilarza. L’uomo arrestato è stato sorpreso in flagranza di reato mentre curava una vasta piantagione di canapa, individuata e monitorata grazie a un’azione congiunta delle forze dell’ordine.

Operazione coordinata dai Carabinieri: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è stata pianificata dal Comando Provinciale di Oristano nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di stupefacenti tra i giovanissimi. L’azione ha coinvolto la Compagnia locale dei Carabinieri, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta e il supporto aereo dell’elicottero del Nucleo Carabinieri di stanza a Elmas. L’obiettivo era quello di individuare e neutralizzare le fonti di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti destinate al mercato illecito.

La scoperta della piantagione: indagini e sorveglianza aerea

L’operazione ha preso avvio grazie a un servizio di osservazione discreta svolto dai “Cacciatori di Sardegna” con il supporto dell’elicottero dell’11° NEC di Cagliari. Durante la sorveglianza, è stata individuata una piantagione composta da circa 350 piante di canapa, con un’altezza variabile tra 0,80 e 1,40 metri. Le piante, in piena fioritura e curate con attenzione, erano irrigate tramite un sofisticato sistema a cascata alimentato da una cisterna nascosta in un ovile nelle vicinanze.

L’irruzione e l’arresto in flagranza

Monitorata costantemente dai reparti investigativi della Compagnia Carabinieri di Ghilarza, la piantagione è stata oggetto di un blitz nella mattinata del 26 settembre, quando le piante erano ormai prossime al raccolto. L’indagato è stato sorpreso nei pressi dell’ovile, vicino alla cisterna collegata a un sistema di tubature smontabili che trasportavano l’acqua fino alla coltivazione. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Oristano.

Accertamenti e sequestro delle piante

Le piante sequestrate sono state immediatamente campionate e inviate in laboratorio per le analisi. I primi accertamenti hanno confermato che si trattava di canapa indica da droga, con un principio attivo di THC ben superiore ai limiti consentiti dalla legge. Tutte le 350 piante sono state poste sotto sequestro giudiziario, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali complici e ricostruire i canali di smistamento della sostanza stupefacente.

Le accuse e le indagini in corso

L’arrestato dovrà rispondere delle accuse di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento eseguito rappresenta una misura pre-cautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria durante le indagini preliminari. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per individuare eventuali correi e i canali di distribuzione della droga nella zona di Ghilarza.

IPA