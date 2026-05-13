Giachetti non mangia da giorni, Ranucci "seriamente preoccupato": perché il deputato fa lo sciopero della fame
Il deputato Giachetti prosegue lo sciopero della fame per la Commissione di vigilanza Rai: Ranucci si dice preoccupato per le sue condizioni di salute
Lo sciopero della fame di Roberto Giachetti per sbloccare la Vigilanza Rai ha allarmato Sigfrido Ranucci. Il giornalista è “seriamente preoccupato” per il deputato, al nono giorno di digiuno contro l’illegalità istituzionale denunciata anche dal Colle. Una protesta che mira alla nomina del presidente Rai e al ripristino delle garanzie democratiche del servizio pubblico.
- Perché Giachetti ha iniziato lo sciopero della fame
- La preoccupazione di Sigfrido Ranucci
- Cos’è la Commissione di vigilanza Rai
Perché Giachetti ha iniziato lo sciopero della fame
Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha avviato uno sciopero della fame dalla mezzanotte di lunedì 5 maggio 2026 per denunciare il blocco della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, ferma da quasi venti mesi.
Secondo Giachetti, la causa è precisa: l’impossibilità di eleggere il presidente della Rai, che richiede una maggioranza qualificata dei due terzi, ha paralizzato l’intero organismo.
“Non si tratta di una protesta – ha scritto il deputato – ma dell’esigenza di dare corpo ai richiami del Presidente Mattarella affinché cessi questa situazione inaccettabile.”
La preoccupazione di Sigfrido Ranucci
Sigfrido Ranucci, autore di Report, ha espresso pubblicamente il proprio timore per l’integrità fisica del collega attraverso un post sui social.
Ranucci ha dichiarato: ” Sono seriamente preoccupato per la salute dell’On. Roberto Giachetti. Ringrazio l’Onorevole […] per la sua sensibilità nei confronti del Servizio pubblico per cui lavoro da 35 anni, ma temo che la mancanza di sensibilità di altri nell’affrontare il tema possa avere conseguenze sulla sua salute”.
Giunto al nono giorno di digiuno, Giachetti ha risposto via social al giornalista, ringraziandolo per la solidarietà: “Un grazie di cuore a Sigfrido Ranucci”.
Cos’è la Commissione di vigilanza Rai
La Commissione di vigilanza Rai è l’organo bicamerale incaricato di formulare gli indirizzi generali per il servizio pubblico e vigilare sull’osservanza del pluralismo. Lo sciopero della fame di Giachetti punta a sbloccare la nomina del presidente, atto che richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
Il post di Sigfrido Ranucci
“Un cartello bianco vuol dire bandiera bianca delle istituzioni” ha spiegato il deputato in un video registrato al settimo giorno di digiuno, sottolineando come la maggioranza parlamentare stia impedendo la riunione dell’organismo per imporre un nome privo dei numeri necessari.
Secondo il parlamentare, una democrazia che tollera il blocco prolungato dei propri organi di garanzia è un organismo che si indebolisce costantemente di fronte alla scelta politica di non decidere.