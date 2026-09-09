Giacomo Canale ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi chiede oltre 500 mila euro di straordinari, attesa sentenza

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Il 29 settembre la Cassazione deciderà sulla causa di Giacomo Canale, ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi, che chiede oltre mezzo milione di euro di straordinari arretrati maturati negli 11 anni di servizio su yacht e nel castello di Paraggi. La Corte d’Appello aveva già ribaltato la sentenza di primo grado favorevole al dirigente.

Giacomo Canale in Cassazione

La lunga controversia di lavoro tra un ex cuoco e l’amministratore delegato di Mediaset arriverà davanti alla Corte di Cassazione il prossimo 29 settembre.

Protagonista della causa è Giacomo Canale, 49enne di Viareggio, per anni alle dipendenze di Pier Silvio Berlusconi, reclamando oggi oltre mezzo milione di euro di compensi per straordinari mai corrisposti.

ANSA

Il rapporto fra l’ex cuoco e Pier Silvio Berlusconi

Il legame professionale tra i due nasce ben prima della vicenda giudiziaria. Canale, ai tempi diciassettenne, viene reclutato d’urgenza per sostituire il cuoco infortunato a bordo del “Principessa vai via”, l’imbarcazione di Silvio Berlusconi.

L’esperienza convince Pier Silvio, che nel 2007 lo richiama per lo yacht “Suegno” e in seguito, dal 2010 al 2018, lo impiega stabilmente nel castello di Paraggi, a Genova, dove il figlio del Cavaliere vive con la compagna Silvia Toffanin e i figli. Undici anni di servizio continuativo, che si interrompono nel 2018.

La questione degli straordinari

Il nodo del contenzioso riguarda un accordo firmato da Canale nel 2019: secondo quanto riportato dal suo avvocato, avrebbe sottoscritto un’intesa transattiva accettando una cifra forfettaria molto inferiore al dovuto, spinto da quella che ha definito una condizione di necessità economica, e rinunciando così a rivendicazioni future.

Assistito dall’avvocato Claudio Lalli di Carrara, l’ex cuoco ha successivamente impugnato quell’intesa, sostenendo che fosse stata firmata senza l’assistenza di un rappresentante sindacale competente e in una sede impropria, ossia lo studio del suo precedente legale anziché una sede sindacale.

I precedenti gradi di giudizio

Il percorso giudiziario è stato altalenante: il Tribunale del lavoro di Genova, in primo grado, aveva dato ragione a Pier Silvio Berlusconi, riconoscendo validità al verbale di conciliazione.

La Corte d’Appello aveva però ribaltato l’esito, stabilendo “che quel verbale non aveva valore” (come spiega Lalli), pur non riconoscendo per intero le ore di straordinario rivendicate da Canale, dato che le dichiarazioni raccolte non coprivano l’intero periodo oggetto della richiesta.

Da qui il ricorso in Cassazione promosso dai legali del dirigente Mediaset, rappresentato dall’avvocato Fabrizio Daverio dello studio milanese Daverio e Florio.